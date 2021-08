100 meetri olümpiavõitja Jacobs tänavu enam ei võistle

26-aastase printeri Instagrami konto jälgija küsis itaallaselt, millal teda taas võistlemas näeb ja jooksja kirjutas vastuseks "2022".

Sel hooajal on kergejõustiklastel veel mitmeid olulisi võistlusi, nende seas viis Teemantliiga etappi, sealjuures 8.-9. septembril Zürichis peetav finaaletapp.

Jacobsi mänedžer Marcello Magnani teatas uudisteagentuurile Reuters, et tema klient ei lõpetanud hooaega vigastuste ega muude tervisemurede tõttu.

"Marcell on sel aastal lihtsalt endast nii palju juba andnud, kõik, mis tal on, nii et [võistlemise] nõudmine tähendaks riskeerimist vigastusega," kommenteeris Magnani.

Jacobsist sai Tokyos esimene Itaalia sprinter, kes kroonitud 100 meetri olümpiavõitjaks. Saavutuseni jõudes püstitas ta ka Euroopa rekordi 9,80.