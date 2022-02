Eesti siserekordi hüpanud Mülla USA süsteemist: mulle see väga istub

20-aastane Mülla õpib möödunud aasta sügisest Lõuna-Dakota ülikoolis sporditurundust ja meediat. Rakverest pärit Mülla otsustas pärast vaheaastat just selle ülikooli kasuks suuresti seepärast, et seal õpib teinegi Eesti teivashüppaja Eerik Haamer.

"Tegelikult esialgu ei olnud üldse plaani USA-sse minna. Võtsingi vaheaasta, et vaadata, mis Eesti treeningud toovad ja kuidas kulgeb. Tegelikult läks ju kõik hästi - hüppasin suvel ka isikliku rekordi, aga Eestis pole konkurentsi ja tahtsin edasi õppida ka," lausus Mülla juba üle-eelmisel nädalal antud intervjuus ERR-ile.

"Eestis on spordi ja õppimise ühildamine suhteliselt keeruliseks tehtud. Sellest tuli otsus minna USA-sse. Kindlasti see [motiveeris], et ees oli juba Eerik Haamer ja teadis soovitada treenerit. Õppimine on ka väga hea ja süsteem toimib. Oli ka näha Eeriku tulemusest, et talle see sobis. Üksi kuhugi tundmatusse minna on palju hullem kui see, et keegi on ees ja teab sind aidata mingisuguste paberite, keele või kooliga."

Müllat kannustas soovi saada teada, milleks ta on spordis võimeline. "Eks natuke seda ka, et kümne aasta pärast võib-olla kahetsen, et ei läinud. Tagasi Eestisse saab alati minna, aga kui ei ole näinud, siis ei saa ka tagasi minna. Olen väga rahul, et tulin ja vaatame, mis siin saab."

Ameerikas õppimisega seotud kooli- ja treeningrütmid talle sobivad. "Lähen hommikul kooli, teen pärastlõunal treeningu ja õhtupoolik saab tegeleda oma õpingutega või millega iganes. Mulle see süsteem väga istub ja meeldibki rohkem see, kui see, et on kaks trenni päevas. Pigem üks trenn ja oleme sellega ühel pool."

Samas on võistlushooaeg USA-s tihe. "Praktiliselt iga nädalavahetus sõidame võistlema. On üks koduvõistlus, aga enamasti sõidame mujale. Kindlasti on raskem kui esimesel semestril, kui nädalavahetused on vabad ja sai õppida ja tegeleda sellega, mis meeldib. Eks nüüd natuke läheb keerulisemaks, aga arvan, et mingisuguseid probleeme see ei tekita."

Numbrilisi eesmärke pole Mülla selleks hooajaks seadnud. "Rohkem see, et näeks tehnikas arengut ja saaks progressi nautida. Peamine on püsida terve. Tuleb, mis tuleb. Plaan on pääseda Ameerika üliõpilasmeistrivõistlustele," lausus Mülla, kes on juba vaikselt mõelnud ka suvele. "Kui suudaks hüpata Euroopa meistrivõistlustele, siis oleks aasta rohkemgi kui korras. Aga eks seda ole näha aasta kulgedes."