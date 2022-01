Kõik Eesti klubid nautisid pühapäeval Balti liigas võidurõõmu

Balti liiga tabelis kasvas Eesti duo edu veelgi: Servitil on 30 ja Viljandil 28 punkti. Kolmandal kohal olev Vilniuse VHC Šviesa kaotas pühapäeval Dobele ZRHK Tenaxile ning Leedu ja Läti meistril on kahe vähempeetud mängu juures vastavalt 21 ja 19 silma. Kehra on kogunud 14, Tapa 13 ja üht kohtumist varuks omav Raasiku/Mistra üheksa punkti.

Hoo sisse saanud Servitit lätlased pidurdada ei suutnud

Serviti teine kohtumine Läti pinnal algas raskelt, HK Ogre pääses korraks 4:3 juhtimagi. Põlvalased said siiski Eston Varuski tõrjete abil hoo üles ja rebisid 20. minutiks kuue väravaga eest. 22. minutil oli seis veel 11:7, aga Serviti lõpetas avapoolaja võimsalt, tehes 9:1 spurdi ning Varuski vise vastaste tühja puuri seadis seisuks 20:8.

Teine poolaeg pilti ei muutnud ning Serviti vaid kasvatas edu. Mathias Rebane tegi 47. minutil 35:15 ja lõpuvile tähistas põlvalaste 40:22 paremust. Võidu heaks viskasid Sander Sarapuu ja Carl-Eric Uibo seitse ning Henri Sillaste kuus väravat.

"Nädalavahetuse võib edukaks lugeda, nelja punkti järele me siia sõitsime. Eile oli küllalt lihtne mäng, tänaseks valmistusime tõsisemalt ja ilmselt üllatasime Ogret nii mõnegi uuendusega. Kõik, kes reisil kaasas olid, tegid oma töö hästi ära," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

Liigatabelis Servitit jälitav Viljandi HC pidi Kaunase Granitas-Karysi vastu palju rohkem vaeva nägema. Väravatevaesel avapoolajal särasid rahvuskoondise puurivahid Rasmus Ots ja Lukas Gurskis. Viljandi juhtis parimal juhul kolmega ja läks puhkama 10:8 eduseisul. Leedukad tulid riietusruumist isukalt ning said 37. minutil juhtima 13:12.

Kristo Voika ja Kristjan Kooviti väravad viisid viimase kümneminutilise alguseks 18:17 ette jälle võõrustajad ning Viljandi võitis 22:19. Ott Varik tabas mulkide kasuks seitse, Voika neli ja Koovit kolm korda.

Mart Raudsepp: mu mängijad on kangelased!

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alustas pühapäeval suurepäraselt kaitses ja sai kiirelt 5:1 ette. Päev varem tosin väravat visanud Sigmar Seermann oli veelgi meeletumas viskehoos ja sai ainuüksi avapoolajaga kirja 11 tabamust. Mikola Naum tegi väravapostide vahel head tööd, aga 29. minutil lülitus rünnakulegi, purjetas kaitseliinist läbi ja viskas värava!

Puhkepausile mindi Kehra juhtimisel 24:14 ja edu käest ei antud. 40:34 võidu heaks panustas Seermann uskumatuna tunduva 19 väravaga. Viis lisas David Mamporia ning neli Sergio-Silver Kreegimaa ja abitreener Jaan Kauge, kes 16 aastat tagasi krooniti Kehra ridades Balti liiga tšempioniks.

"Mu mängijad on kangelased," põrutas Kehra peatreener Mart Raudsepp, kel oli kasutada vaid üheksa meest. "Haigustest räsitud koosseisuga otsustasime, et oleme aumehed. Need mängud oli vaja ära pidada ja mitte edasi lükata. Olen oma mängijate üle uhke!"

SK Tapa võõrustas Alytuse Varsa-Stronglasast revanšihimuliselt, sest sügisel kaotati Leedus valusalt 32:33. Peaaegu kogu avapoolaja oli kodumeeskond tagaajaja osas ning kaotas selle 14:15. Ilja Kosmirak tõi teise pooltunni algul tabloole viigi ja viis 37. minutil Tapa 18:17 juhtima. Hoog sees, tabas mitu korda järjest Vahur Oolup ja 47. minutil oldi ees 24:20.

Lähemale kui kolm väravat leedukaid ei lubatudki. Kaitses võideldi ennastsalgavalt, Artur Oganezov tegi väravapostide vahel mitmeid häid tõrjeid ja Tapa sai 29:26 võidu. Oolup viskas kaheksa, Kosmirak seitse ja Rail Ageni viis väravat.