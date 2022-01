Kanepi: head võidud motiveerivad edasi mängima

"Otsustav sett oli füüsiliselt raskem. Jalad ei tundnud enam nii värsked ja ma ei saanud enam nii hästi asenditesse. Ma arvan, et sellepärast tuli ka rohkem vigu kui muidu," ütles Kanepi.

Kui rahul sa sellega oled, kuidas sa oma mängu üles ehitasid? "Esimene ring ja siis kui ma Sabalenkat võitsin, siis ma mängisin paremini ja olin värskem. Täna ma mängisin ka normaalselt ja jään rahule. Ma arvan, et mul ei jää midagi kripeldama. Veerandfinaalist järgmine suur asi oleks turniir võita, on see poolfinaal või finaal, seal enam vahet ei ole minu jaoks. Ma üldiselt pikalt ei põe neid asju," tõdes Kanepi.

Kuidas eelmisest kohtumisest taastumine oli? Kui värskena sa täna väljakule läksid? "Väljakule minnes oli okei. See mäng läks lihtsalt nii pikaks ja lõpu poole oli raskem. Ma ei ole väga ammu nii pikka mängu mänginud ja veel sellises kuumuses. Ma ei oska öelda, kaua ma nüüd taastun, eks järgmiseks turniiriks olen kindlasti taastunud," sõnas Eesti teine reket.

Kas veerandfinaal on tulemus, mis pakub rahulolu ja annab positiivset motivatsiooni edasiseks? "Kindlasti annab motivatsiooni. Ma mängisin hästi ja sain häid võite, mis on ka tavaliselt enesekindlusele oluline. Kuna ma Austraalias ei olnud varem veerandfinaali jõudnud, siis selle üle võib ka rõõmu tunda. Ma ei oska öelda, kas ma mängisin elu parimat tennist või mitte, aga ma tundsin ennast hästi," rääkis Kanepi.

"Eks ma ikka olen mõelnud, kas mängida ja kaua veel mängida, aga kuna mulle meeldib trenni teha ja reisida, siis olen ikka edasi mänginud. Kindlasti head võidud motiveerivad ka. Mul ei ole konkreetseid plaane, kaua ma veel jätkan või millal ma lõpetan. Veel ei ole ma ennast ühelegi turniirile üles andnud, sest mul oli Austraalias väga palju punkte kaitsta ja ma ei teadnud, mis mu positsioon [maailma edetabelis] peale Austraalia lahtiseid on. Eks ma varsti vaatan, mida mängida, aga enne Pariisi oleks mõistlik midagi ikka mängida," ütles Kanepi.