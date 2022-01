Montenegro tennisist alistas teises ringis USA lahtised võitnud Raducanu

USA lahtised võitnud Raducanut segas käele tekkinud vill, mis takistas reketi õiget hoidmist.

Raducanu läks esimeses setis kiiresti 3:0 juhtima, kuid peale seda võitis Kovinic viis geimi järjest. Teises setis võitles Raducanu omale setivõidu välja, kuid kolmandas pidi taas leppima kaotusega.

"Oli tõesti tore kogemus siin Emmaga mängida ja pärast pikki aastaid esimest korda suure slämmi turniiril kolmandasse ringi jõuda," ütles Kovinic pärast mängu "Emma on teinud hämmastavaid tulemusi ja võitnud suure slämmi nii noorelt. Ta on hämmastav talent. Olen lihtsalt nii õnnelik, et sain nii kõrgel tasemel mängida."

"Kolmandas setis oli mul vähe energiat, nii et püüdsin keskenduda iseendale ja mitte näidata palju emotsioone ning säästa energiat," lisas Kovinic.

Esimeses ringis võitis Kovinic hiinlannat Su Jeong Jangi (WTA 210.) kolm tundi ja üheksa minutit kestnud mängus 6:3, 2:6, 6:4.

Kovinici järgmine vastane on Simona Halepi (WTA 15.) ja Beatriz Haddad Maia (WTA 83.) vahelise mängu võitja.

History maker @DankaKovinic upsets Emma Raducanu 6-4 4-6 6-3 to become the first player representing Montenegro to reach the third round of a Grand Slam.



: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wauKCPG1KU