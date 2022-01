Stosur mängis Austraalia lahtistel oma karjääri viimase üksikmängu

"See on Sami jaoks eriline hetk ja ma tahan selle talle kinkida. See oli tegelikult ka minu jaoks väga emotsionaalne. Mul tuli kananahk ihule, kui kõik Samile plaksutasid," ütles venelanna väljakul antud intervjuus. "Ta on imeline inimene ja ka suurepärane tennisist, nii et aitäh sulle."

Perekonnast, sõpradest ja fännidest ümbritsetud Stosurile korraldati pärast mängu väljakul väike tseremoonia ning video vahendusel tervitasid teda teised tennisistid, sealhulgas Ashleigh Barty, Simona Halep ja Victoria Azarenka.

"Olen teinud oma karjääri jooksul rohkem, kui kunagi oleksin võimalikuks pidanud. Unistasin suure slämmi võitmisest ja nende asjade tegemisest, mida ma olen teinud. Teha seda, millest oled väikse lapsena unistanud, on imeline. Ma ei oleks rohkem osanud küsida, see kõik on olnud suurepärane," ütles üksikmängija karjääri lõpetanud Stosur.

Paarismängudega jätkab Stosur kuni 2022. aasta lõpuni.