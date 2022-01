Pühapäeval selgub naiste võrkpalli karikavõitja

Karikafinalistid on tänavusel hooajal omavahel kohtunud kahel korral. Detsembris alistas Tartu 3:0 ja 3:1 tulemustega Audentese SG/Noortekoondise, vahendab Volley.ee.

Mõlema finalisti jaoks on tee karikafinaalini kulgenud suuremate probleemideta, kui senistes mängudes kaotusekibedust ei tuntud. Seejuures ei loovutanud tartlannad veerandfinaalseerias tiitlikaitsja TalTech/Tradehouse`ile ja poolfinaalseerias Barrus/Võru Võrkpalliklubile geimigi. Eelringis mängiti 3:2 ja 3:0 tulemusega üle Tallinna Ülikool/Kikas.

"Me pole viimase pooleteise kuu jooksul saanud täiskoosseisus treenida ega mängida, aga pühapäeval on meil puudujaid õnneks minimaalselt. Veidi murelikuks teeb see, et koroona läbipõdenud mängijatel on see siiski mänguvormi oma jälje jätnud. Samas "nurgaründajate osakond", mis vahepeal oli väga hõredaks jäänud, on viimastes trennides näidanud head minekut," kommenteeris oma naiskonna seisu tartlaste peatreener Hendrik Rikand.

Audentese SG/Noortekoondis võitis veerandfinaalis 3:2 ja 3:0 tulemusega esiliigas osaleva Gerardo`s Toys/Neemeco ning poolfinaalis kahel korral 3:2 resultaadiga Rae Spordikool/VIASTONi.

"Eks praegu on kõigil võistkondadel erinevatel põhjustel keeruline aeg. Mängijaid on pidevalt puudu. Oleme sel nädalal vaid ühe trenni saanud täiskoosseisuga teha, sest mitu tüdrukut osaleb B-klassi valikturniiril. Aga loodetavasti tulevad kõik sealt kenasti tervena ja vormis pühapäevasele mängule," ütles Audentese SG/NK peatreener Andrei Ojamets.

"Kindlasti tuleb huvitav mäng, mis pole võrreldav eelmise aasta finaaliga kui meie noorte vastu astus TalTech/Tradehouse'i ridades suurem osa Eesti koondisest. Seekordse vastase ridades on koondise mängijaid vaid üks-kaks, aga sellegipoolest on vastastel finaalide ja suurte mängude kogemust palju rohkem kui meil. Tähtis on, et me ei kohku ja läheme võitlema ega lase emotsioonidel üle pea kasvada. Negatiivne emotsioon on meie kõige suurem vastane selles mängus," lisas Ojamets.

Karikafinaali vaheaegadel kuulutatakse välja Eesti võrkpallipere eelmise aasta parimad. Eesti parimad kohtunikud, sekretärid, noormängijad ja treenerid ning kirsina tordil parim nais- ja meesmängija tehakse teatavaks tagasihoidlikus, aga pidulikus saates, mida juhib võrkpallurist näitleja Tambet Tuisk. Aasta parimate väljakuulutamine toimub kahes osas, finaali esimesel ja teisel vaheajal.

Karikafinaali on võimalik otsepildis jälgida telekanali Duo 5 ja Postimehe vahendusel. Kohtumine algab kell 14.00.