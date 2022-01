ATP karikaturniiri viimase poolfinaali koha teenis Kanada

Üksikmängude avamatšis alistas Denis Shapovalov (ATP 14.) Jan-Lennard Struffi (ATP 51.) 6:7, 6:4, 6:3. Teises üksikmängus läks Kanada esinumber Felix Auger-Aliassime (ATP 11.) vastamisi maailma kolmanda reketi Alexander Zvereviga ning teenis 6:4, 4:6, 6:3 võidu.

"Hea tunne oli Zverevit võita. Ta on väga hea mängija ja on mind varasemalt mitmel korral alistanud. Mul on tänase üle väga hea meel, eriti kogu tiimi vaatepunktist, kuna suutsime alagrupi lõpetada võiduga ja poolfinaali pääsemine on eriline saavutus," ütles Auger-Aliassime pärast matši, vahendab tennis.com.

Paarismängus võidutsesid sakslased Kevin Krawietz ja Tim Pütz, kes alistasid Steven Diezi ja Brayden Schnuri 6:3, 6:4.

Poolfinaalis kohtub Kanada tiitlikaitsja Venemaaga, teises poolfinaalis lähevad vastamisi Hispaania ja Poola.