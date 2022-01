Tartu Ülikool jäi ENBL-is alla Jenisseile

Tartu jäi juba esimesel veerandil tosina punktiga maha, aga suutis kolmanda veerandi lõpuks vahe ka neljale punktile vähendada (39:43).

Viimasel veerandil püsis vahe pidevalt alla kümne punkti ja lõpu eel oli see korraks vaid ka paar silma (61:63), aga kätte vastaseid ei saadud.

Emmanuel Wembi viskas Tartu parimana 18 punkti ja võttis 13 lauapalli, Edmunds Eksnis toetas omasid 14 silmaga. Värske täiendus Raquan Mitchell viibis platsil 17 minutit ja viskas 11 punkti (visked väljakult 3/7). Külaliste parim oli 14 punktiga Rion Brown.

"Ma arvan, et me lihtsalt ei pannud esimesel veerandajal oma viskeid sisse. Kuigi meil olid vabad kohad, meie viskajad said visata. Teine poolaeg leidsime vabu kohti, hakkasime sisse viskama ja seetõttu viskasime ka rohkem punkte," lausus Tartu mängija Märt Rosenthal ERR-ile.

Tartu Ülikooli võistkond on nüüd Põhja-Euroopa liigas saanud kolm võitu ja kaks kaotust, Jenissei on võitnud kõik kolm peetud kohtumist.

Põhja-Euroopa liiga raames peab Tartu Ülikool järgmised mängud ülejärgmisel nädalal, kui kohtutakse võõrsil Šiauliai ja kodus Brnoga.

Meeskonna spordidirektor Janar Talts selgitas, miks Tartu sellest sarjast osa võtab: "Soovime rahvusvahelisi mänge saada. Annab teatud väljundi. Ei ole küll ametlik FIBA eurosari, aga annab teatud koguse mänge. Saab proovida Jenisseiga, seal on veel Šiauliai ja Brno - erinevad riigid, erinevad võistkonnad. Ma arvan, et see tuleb kuttidele kasuks."