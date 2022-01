Kvitova kaotas hooaja avamängus maailma 263. reketile

23-aastane austraallanna võitis ligi kaks ja pool tundi kestnud matši 6:7 (7), 7:5, 6:2. Seejuures juhtis Kvitova teises setis 4:2, aga Hon sai murde kohe tagasi ja murdis uuesti seisul 5:5, minnes 6:5 ette. Enda pallingul päästis Hon ühe murdepalli ja realiseeris kolmanda settpalli. Otsustavas setis läks Hon 4:0 juhtima ja vormistas lõpuks võidu neljandal matšpallil.

Hon sai kirja 46 ja Kvitova 47 äralööke, lihtvigadega patustas aga tšehhitar oluliselt rohkem – Hon tegi 21, Kvitova aga 47 lihtviga.

Erinevate vigastustega kimpus olnud Honile on see karjääri suurim võit, mis tõenäoliselt viib ta lähemale ka Austraalia lahtiste vabapääsmele. "See ei tundu praegu päris, ilmselt jõuab see mulle alles hiljem kohale. Olen lihtsalt nii õnnelik! Olen seda hetke oodanud," tunnistas Hon mängujärgses intervjuus. "Olen uhke selle üle, kuidas mängu lõpus hakkama sain, olen selle nimel kõvasti vaeva näinud, et sellistes olukordades rahulikuks jääksin."

Teises ringis läheb Hon vastamisi 4. asetatud hispaanlanna Paula Badosa (WTA 8.) ja valgevenelanna Viktoria Azarenka (WTA 27.) vahelise kohtumise võitjaga. Badosa ja Azarenka mängisid viimati mulluse Indian Wellsi turniiri finaalis, kus jäi aasta üheks parimaks matšiks nimetatud heitluses peale Badosa.

Mullune USA lahtiste finalist, kanadalanna Leylah Fernandez (WTA 24.) alustas hooaega hea võiduga, alistades 6:3, 6:4 venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 34.).