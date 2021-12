Pevkur kohtus Berliinis Enardiga, treeneri jätkamine selgub lähinädalatel

Kuigi Eesti naiskond ei jõudnud senise peatreeneri Lorenzo Micelli käe all Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, siis jätkab itaallane koondise juhendamist. Eesti meeskonnal ei õnnestunud kodusel EM-finaalturniiril alagrupist edasi pääseda ja peatreener Cedric Enardi jätkamine pidi selgeks saama paari nädala jooksul pärast turniiri lõppu, seni ei ole meeskonna uut peatreenerit veel paika pandud.

"Naiste koondise peatreeneriga on seis üsna selge: juhatuse üksmeelne otsus oli, et Lorenzo Micelli jätkab," rääkis ERR-ile võrkpalliliidu president Hanno Pevkur. "Meeste koondise koha pealt võtan veel mõned nädalad. Oleme jõudnud lõppfaasi, käisin eelmisel nädalal ka Euroopas rääkimas nii istuva peatreeneriga kui mõne teise inimesega. Kui jõuame, koguneb juhatus veel sel aastal, kui ei, siis jaanuari alguses ja teeme otsuse ära."

Pevkur kohtus hiljuti ka senise juhendaja Cedric Enardiga, saadud info pealt peab alaliidu juhatus nüüd otsuse tegema. "Pikem, esimene analüüs on juhatuses tõesti tehtud, sellele järgneski see, et lendasin Berliini ja sain Enardiga kokku. Viin temalt saadud info juhatusse tagasi ja siis saab juhatus teha otsuse, kas jätkata Enardiga või mitte," sõnas Pevkur.

Eesti taotles järgmiseks aastaks naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldusõigust, ametlikku vastust veel pole, aga seis on pigem positiivne. Kui jaanuari keskel mängitakse järele kolmapäeval pidamata jäänud naiste karikafinaal, loodetaks ka finaalturniiri kohta täpsemat infot anda.

"Meile pole tulnud "ei" vastust. Euroopa võrkpalliliidu juhatus arutas olukorda eelmisel nädalavahetusel. Märgid on positiivsed, aga ma ei tahaks enne kireda, kui lõplikku kinnitust pole," tõdes Pevkur.