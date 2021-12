HC Tallinn kaotas Soome meistriliiga liidrile Helsinki Dickenile

Dicken pani oma paremuse maksma juba esimesel poolajal, mis võideti 20:12. Tallinlaste poolel olid resultatiivseimad laupäevase mängu Helsinki IFK vastu vahele jätnud Jürgen Rooba ja ukrainlasest vasaksisene Oleksii Shcherbak viie väravaga. Dickeni poolel oli mängu parim Soome koondise liidermängija Max Granlund 11 tabamusega. Tallinnal jäid erinevatel põhjustel eemale ukrainlased Dmytro Turchenko, Vitali Horovyi ning Ihor Skyba, lisaks puudus haigestunud Marek Karu.

"Mängisime endale väravaviskamiseks välja kohad, kuid puudus teravus. Kaitse oli kehv, rünnakuga saab rahule jääda. Ka väravavahid pidid palju palle võrgust korjama. Eks me oleme arvestanud, et meie teiseks järjestikuseks päevaks ehk pühapäevaseks mänguks on suur eelis vastasmeeskondadel, sest Soome klubid ei mängi kunagi kahel järjestikusel päeval," lausus HC Tallinna taanlasest peatreener Bo Östergaard.

HC Tallinn on pidanud Soome meeste meistriliigas 12 mängu ning liigatabelis hoitakse üheksa punktiga viiendat kohta. Liider Dicken on kogunud 24 punkti, järgnevad Riihimäki Cocks 22 ning Karjaa BK-46 20 silmaga.

Vaid põhiturniiril osalevatel tallinlastel on pidada veel kaks kohtumist, kui jaanuaris minnakse Sõle spordikeskuses vastamisi nii Grankulla IFK kui ka tiitlikaitsja Riihimäki Cocksiga.