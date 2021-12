Väravavahi kaugvise tõi Raasiku/Mistrale magusa võidu

Laupäeva kahtlemata kõige tähtsam kohtumine oli liigatabelis esikohal oleva Viljandi HC ja teisel kohal oleva VHC Šviesa vahel.

Esimese viie minutiga sai Šviesa 5:1 eduseisu, aga Viljandi suutis tänu Sten Maasalu tabamustele vahe vähendada. 13. minutiks juhtis Šviesa 10:5 ning avapoolaja võitis Leedu klubi 16:12.

Teise poolaja alguses suutis Viljandi vahe vähendada kahele väravale, kuid lähemale Eesti klubi ei jõudnud ning Šviesa sai 32:27 võidu. Hendrik Koks ja Mikk Varik tabasid Viljandi kasuks neli korda, võitjate parim oli Tadas Rasakevicius seitsme väravaga.

SK Tapa mängis võõrsil HC Vilniuse vastu. Üheksandaks minutiks oli Tapa 5:3 ees, kuid seejärel tegi kodumeeskond kuue minutiga 5:0 vahepurdi. Poolajale läks Tapa 14:20 kaotusseisus.

Teine poolaeg mäng suurt muutust ei toonud ning võõrustajad said kindla 35:29 võidu. Vahur Oolup viskas Tapa kasuks 12 väravat, Vilniuse parim oli Mindaugas Urbonas 12 väravaga.

Raasiku/Mistra jahtis hooaja neljandat võitu Alytuse Varsa-Stronglasasi vastu. Ukrainlasest mängujuht Vladislav Naumenko viskas Raasiku esimesed viis väravat, kuid mänguseis oli 5:5. Poolajavileks juhtis Varsa-Stronglasas 12:11.

Teisel poolajal visati väravaid pikalt kordamööda ja tablool oli mitmel korral viigiseis. Murdemoment tundus tekkivat kümme minutit enne kohtumise lõppu, kui võõrustajad 25:22 ette said.

Raasiku vastas 4:0 vahespurdiga, mille lõpetuseks viis Vladimir Žitnikov Eesti klubi 26:25 juhtima. Poolteistminutit enne lõppu tõi Rauno Ausi vise 27:27 viigi. Raasiku võiduvärav sündis tänu väravavahi Kristian Käbi viskele, kes saatis palli koos sireeniga üle välja vastaste tühja väravasse.

"Väga tubli võitlus poistelt – kordagi ei antud alla, ehkki vastasel oli initsiatiiv ja juhtis rohkem. Magus võit, sest kaua võib ühe väravaga leedukatele alla jääda," vihjas Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp kahele 31:32 kaotusele, mis kuu aega tagasi Vilniuse klubidelt saadi.

"Võidumaitset teeb natuke mõrudamaks tõsiasi, et Rauno Kopli vigastas raskelt põlve ja viidi haiglasse. Eks mängude arvud ja koormused on suured olnud ning kuna Rauno asendaja Marko Slastinovski on ka eemal olnud, siis sellised traumad juhtuvadki," tunnistas Lepp.

28:27 võidu saanud Raasiku parimana viskas Vladislav Naumenko seitse väravat, Varsa-Stronglasasi ja kogu kohtumise parimana tabas Žygimantas Micevicius kaheksa korda.