Carlsen vihjas, et tänavune tiitlimatš võis jääda tema viimaseks

31-aastane Carlsen rääkis oma sponsori Unibeti taskuhäälingus, et ainsana võib teda MM-tiitli järjekordseks kaitsmiseks piisavalt motiveerida 18-aastane maailma edetabeli teine maletaja Alireza Firouzja (FIDE reiting 2804).

"Mulle on viimase aasta jooksul selgeks saanud, et seekordne MM-tiitlimatš peaks jääma mnu viimaseks," rääkis Carlsen. "On väga suur tõenäosus, et need, kes tahavad mind ka järgmisel korral tiitlimatšil näha, peavad pettuma."

Norra malegeenius on varem mitmel puhul rääkinud, et klassikaline male vajaks - näiteks Fischeri male reeglite tutvustamise näol - uuenduskuuri ning et ta kaldub pikkade, vaimselt ja füüsiliselt palju nõudvate ülelauaturniiride asemel eelistama kiir- ja välkmalet.

"Klassikalise male tulevik on praegu kahtluse all," sõnas Carlsen mullu novembris. "Kui maailma parimad mängivad klassikalist malet, juhtub väga palju viike. Kiirmale formaat on veebiturniiride jaoks ideaalne, sest nii säilib kõrgeklassiline male, aga mängud ei võta väga kaua aega."

"Kindlasti ei mõtle me uutele matšidele," rääkis NRK-le maailmameistri isa Henrik Carlsen. "Välk- ja kiirmale on midagi teistsugust, need on palju enam rahuldust pakkuvad. Peame olema ausad: kuigi Magnust saatis tiitlimatšis suur edu, on see ka äärmiselt suureks pingutuseks."