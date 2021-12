Valgetega viigistanud Carlsenit lahutab MM-tiitlist üks võit

Pärast e4 e5 algust tegi mustadega mänginud ja Petrovi kaitse kasuks otsustanud Nepomnjaštši ootamatu seitsmenda käigu, mida norralane vaagis 20 minutit. Seejärel vahetati 10.-11. käigul lipud, koheselt veel materjali ning lepiti eksimusteta matši järel 41. käigul viiki. Kaks tundi ja viis minutit kestnud kohtumine oli tänavuse tiitlimatši seni lühim.

"Mõte oli algusest peale, et viik viib mind ühe sammu võrra lähemale MM-tiitlile," rääkis norralane pärast matši. Neljapäeval ootab mehi puhkepäev ja maailmameister võib selguda juba reedel, sest üheksa matšiga 6,5 punkti kogunud Carlsen vajab allesjäänud neljast mängust üht punkti.

Carlsen lisas, et tema arvates olid mõlemad maletajad juba alguses viigiga leppinud. "Mõnel hetkel tundsin end paremas seisus olevat, kuigi matši keskel võisin teha kaks liiga kiiret käiku. Oleksin 20. ja 21. käigul pidanud olema kannatlikum, sest tundsin, et siis oli mul väike eelis," sõnas norralane.

"Mustade malenditega mängides on mure selles, et pole väga palju valikuid," tõdes venelane. "Eriti klassikalises males. Isegi kui mängid mõne terava avangu: kui valge tahab selle summutada, siis ta selle ka summutab. See pole realistlik. Mul on allesjäänud neljas mängus valgetega paar võimalust, aga kõik oleneb muidugi sellest, mida suudan 11. matšis."