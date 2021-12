Magnus Carlsen kaitses neljandat korda MM-tiitlit

Reedel mängiti male maailmameistrivõistluste tiitlimatši 11. partii. Kolm tundi ja 21 minutit kestnud partii võitis 49 käigu järel tiitlikaitsja Magnus Carlsen.

"Ma ei eeldanud, et tiitlimatš niimoodi välja mängib. Arvan, et tegin väga professionaalse esituse. Mul pole ühtegi kahetsust, olen väga rahul," ütles Carlsen pärast matši, vahendab The Guardian.

"Esimesed viis partiid lõppesid viigiga ja mul polnud nendes mängudes väga palju võimalusi. Seejärel kõik justkui klikkis ja pärast seda läks mul paremini," lisas Carlsen.

