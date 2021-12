Mõned päevad pärast Jan Nepomnjaštši alistamist postitas Carlsen Twitterisse lühikese sõnumi: "2900".

Sellega viitas ta enda järgmisele eesmärgile – praegu on Carlseni maailmareiting 2865, kuid tema eesmärk on ületada maagiline piir ja saada reitinguks 2900. Sellega pole varem ükski maletaja hakkama saanud. Carlseni selja taga on praegu teine prantslane Alireza Firouzja, kelle reiting on 2804 ja hiinlane Ding Liren, kelle reiting on 2799.

"Arvestades, et konkurentide reitingud langevad, väheste reiting on üle 2700, on see üsna väljakutsuv mõte," ütles malegeeniuse isa Henrik Carlsen NRK-le. "See avaldus üllatas mind pisut, aga talle meeldib selliseid asju mõelda. Ilmselt võtab ta seda eesmärgina, mis aitab tal motivatsiooni leida, et ka klassikalises males jätkata."

Magnus Carlsen on maagilisest piirist varemgi rääkinud, kahel korral on tema reiting olnud 2882 ehk 18 punkti ihaldatud 2900-st. "Ega see täiesti ebareaalne pole," nentis isa Henrik Carlsen. "Aga tal oleks siis vaja sellist pooleaastast perioodi nagu oli aastal 2019 ja äkki siis näeme [seda ajaloolist saavutust]."

Ekspertide sõnul tähendab seesugune eesmärk, et Carlsen peab mängima maailma parimatega ja võitma pea kõik matšid, esimene võimalus eesmärgile lähemale astuda on 14. jaanuaril algaval turniiril Wijk aan Zee. Kiir- ja välkmale MM reitingut ei mõjuta.

Kiir- ja välkmale MM peetakse Poolas Varssavis 26.-30. detsembrini, Carlsen on mõlemas mänguliigis tiitlikaitsja ning asub võistlustulle suurfavoriidina. Seni on Carlsen kahel korral korraga mõlemad MM-tiitlid võitnud – 2014. ja 2019. aastal.