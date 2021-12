Kontaveit tagas oodatult koha Caeni turniiri finaalis

Kui esimeses setis oli eestlanna ülevõim kindel, siis teine sett möödus tasavägisemalt, sealjuures oli Rouvroy juhtimas 5:3, aga matši lõpp kuulus Kontaveidile.

"Olen väga õnnelik, et olen siin. Mulle väga meeldib see väljak, see on hästi üles seatud. Toreda publiku ees oli hea mängida," lausus Kontaveit pärast mängu platsiintervjuus.

"Oli väga võitluslik matš, eriti teises setis. Ta [Rouvroy] kaitses väga hästi, mängis väga agressiivselt. Pallid tulid kogu aeg tagasi. Mulle nii meeldib."

Kontaveit tunnistas, et pärast aastalõputurniiri alustas uuesti trennidega alles mõne päeva eest. "Praegu on hooaja ettevalmistus ja alustan hooaega jaanuaris Austraalias," sõnas ta.

Enne mängu:

Näidisturniiril osaleb neli mängijat, kavas on kaks poolfinaali ja finaal. Maailma edetabelis seitsmendal real paiknev Kontaveit läheb poolfinaalis vastamisi 20-aastase prantslanna Margaux Rouvroyga, kes on maailma 474. reket. Varem pole nad omavahel mänginud.

Rouvroy mängib peamiselt ITF-i turniiridel, eelmisel nädalal osales ta Limoges'is WTA Challengeril, kus kaotas avaringis kaasmaalanna Elsa Jacquemot'le (WTA 288.) 1:6, 6:4, 1:6. Enda karjääri jooksul on Rouvroy võitnud ühe 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiri (2019).

Kontaveidil oli suurepärane hooaja lõpp, aasta viimasest 34 mängust võitis eestlanna 29, kõva kattega väljakutel teenis ta sel hooajal enim matšivõite. Clevelandis alanud võimsa kümnenädalase perioodi jooksul võitis ta maailma esikümnesse kuuluvate tennisistide vastu viis matši kaheksast, sealjuures sai ta kolm võitu TOP5 mängijate üle. Kontaveit võitis neli WTA turniiri ning pääses esimese eestlannana WTA finaalturniirile, kus jõudis finaali.

Caeni miniturniiri teise finalisti selgitavad prantslannad Alize Cornet (WTA 60.) ja Manon Garcia. 33-aastane Garcia pole maailma edetabelis kunagi tuhande parema sekka jõudnud, praegu tal edetabelikoht puudub.

Viimati peeti Open de Caeni miniturniir 2019. aastal ning siis võitis selle valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitš. 2017. ja 2018. aastal triumfeeris seal ukrainlanna Elina Svitolina.