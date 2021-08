Thompson-Herah: naiste 100 m rekord on käeulatuses

Thompson-Herah jooksis eelmisel nädalal Eugene'is, Oregonis, toimunud Teemantliiga etapil 10,54 sekundit, mis jääb maailma ajaloos alla vaid ameeriklanna Florence Griffith-Joyneri 1988. aastal joostud ajale 10,49 sekundit.

Thomspon-Herah ütles Lausanne'i Teemantliiga etapil kolmapäeval, et rekord ei tundu enam võimatu. "Kui oleksite paar aastat tagasi minult küsinud, kas saan rekordi kätte, oleksin teile öelnud, et see on võimatu. Aga kuna jooksin 10,54, siis see tähendab, et kõik on võimalik," ütles jamaikalanna.

Naissprinterid on sel hooajal heas vormis ning Thompson-Herah kõrval on teinud suurepäraseid jookse ka kaasmaalane Shelly-Ann Fraser-Pryce, kes naljatles, et Thompson-Herah on maailmarekordile palju lähemal, kui tema.

"On väga hea proovida ületada rekordit, mida naised on pikka aega pidanud võimatuks ning see peegeldab sprintimise arengut," ütles Fraser-Pryce. Ta lisas, et Lausanne'is on hea jooksurada, mistõttu ei ole uus maailmarekord võimatu.

Lausanne'is toimub võistlusõhtu neljapäeval. Suurtest nimedest on näiteks võistlemas Tokyos maailmarekordit nihutanud Karsten Warholm (400 meetri jooksus) ja Yulimar Rojas, Armand Duplantis. Pärast Lausanne'i etappi toimuvad etapid veel Pariisis, Brüsselis ning Zürichis.