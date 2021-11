TalTechi diagonaal võistkonna edukast algusest: me meeldime üksteisele

Balti liigas võidult võidule sammuva Taltechi võrkpallimeeskonna suurepärane hooaja algus on viimaste aastate tulemuste valguses olnud tore üllatus. Seitsmest mängust kuus võitnud Taltech on alla jäänud vaid liiga liidrile Tartu Bigbankile, kuue võidumänguga on vastastele kokku loovutatud vaid üks geim.

"Ma tean, et meie võistkond on võimeline hästi mängima. Praegu oleme kohustuslikud võidud suhteliselt kindlalt kätte saanud. See peaks oleme meie tase. Lihtsalt peab seda kuidagi suutma hoida," lausus sidemängija Martti Keel.

"Aga mulle väga meeldib meie olek mängude ajal. Kõik tahavad, kõik teevad tööd ja see on kõige olulisem. Kui ma teadsin, kes on meie võistkonnas ja mis on eesmärgid. Ma arvan, et meie eesmärk ongi midagi võita. Praegu oleme oma taseme ilusti välja mänginud ja loodan, et mängime hooaja lõpuni."

Kui varem on meeskonnal puudu jäänud kogemustest, siis sel hooajal Taltechil seda muret pole. Lisaks sidemängijale Martti Keelele liitusid ülikooliklubiga nurgaründajad Kevin Saar ja Rauno Tamme, eelmisest hooajast on meeskonnas temporündaja Mihkel Tanila.

"Komplekteeritus teeb suure osa tulemusest," tähtsustas peatreener Janis Sirelpuu. "Kindlasti on meil sel aastal komplekteeritus teisel tasemel kui mõnel viimasel aastal. Oleme märksa kogenenumad. Meil on koondise standardi märgiga mehi Martti näol, Kevin on seal vist korra käinud. Paar leegionäri on ka olemas."

Kui tähtsate euromängude eel liitus Taltechiga äsja Austraalia koondise temporündaja Beau Graham, siis meeskonna rünnakuliider on Matej Šmidl. Varem ka Tallinna Selveris mänginud Tšehhi diagonaalründaja on oma eraelu sidunud Eestiga ja naudib siin elamist. Šmidl kiidab Taltechi kambavaimu.

"Me meeldime üksteisele, meile meeldib koos aega veeta ja trenni teha. Muidugi on ka tulemused praegu väga head - seitse mängu ja kuus võitu. Eks seegi on aidanud omavahelist keemiat parandada," lausus diagonaalründaja Matej Šmidl.

"Usun, et võime sel hooajal midagi korda saata. Me kõik tahame võita medaleid. Loomulikult oleks kuld kõige parem, aga peame hoidma jalad maas ja jätkama tööd. Olen kindel, et siis saavutame ka edu."

Varem vaid korra seitse aastat tagasi eurosarjas mänginud Taltech kohtub uuel nädalal tugevuselt kolmandas eurosarjas kahel korral võõrsil Taani parima klubi Gentoftega. Kuigi Taltech sai pildilt kadunud Saaremaa eurokoha väga ootamatult, on see meeskonnale hea võimalus seda enam, et vastane on jõukohane.

"Euromängude ajal on võõrsil mängimine alati raske. Ma usun, et kodus oleksime neist kindlasti paremad. Kuidas nad kodus välja näevad ja millised meie võõrsil mängides oleme - see on kõige olulisem küsimus minu jaoks," ütles Keel.

"Meil on väga palju mehi, kes ei ole neid mänge mänginud. Nad on toredad, kui hästi läheb. Saaks veel mõne mängu koju ka, see on alati väga meeldiv."