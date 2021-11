TalTechi peatreener eurosarja eel: võimalused edasi saada on olemas

TalTechi vastaseks eurosarja 1/32-finaalis on Taani klubi Gentofte ning klubide omavahelisel kokkuleppel toimuvad mõlemad mängud Taanis. TalTech mängis eurosarjas viimati hooajal 2014/2015, kui jäädi esimeses ringis alla Rumeenia klubile CS Unirea Dejile.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu usub, et taanlaste vastu on võiduvõimalused olemas, kuigi meeskonda on tabanud mõned tagasilöögid. Temporündaja Beau Graham on hädas kerge vigastusega ning sidemängija Martti Keel saab töö tõttu alles teisipäeval Taani sõita.

"Graham hakkas eile trennis kurtma nimme-niude piirkonnas valu, ju tuli suure hooga trenni ja tõmbas midagi ära. Iseenesest on tema vorm juba selline, et võiks mängida küll, aga hetkel mul täit selgust pole, kas saan teda kasutada või mitte," ütles Sirelpuu

"Martti osas ma muidu ei muretse, ta on kogenud mees ja saame hakkama ka sellega, kui ta mõni tund enne mängu algust kohale jõuab. Ainus murekoht on, et lennugraafikuga meil eksimisruumi pole, kui peaks mingid muudatused tekkima lennuajas," sõnas Sirelpuu.

Vastase kohta on TalTechil ülevaade olemas. "Oleme mitmeid videoid vaadanud ja nende põhjal saab öelda, et taanlastel on korralik blokk ning kaks selget liidrit – diagonaal ja üks nurk. Kui nemad kontrolli alla saame, siis on neil raskem. Võimalused siit edasi saada on olemas," usub Sirelpuu.

"Ikka on hea selliseid mänge mängida. Sõna "euro" seal ees paneb ikka vere teistmoodi käima," märkis Sirelpuu.

TalTechi ja Gentofte vastasseisu võitja läheb kaheksandikfinaalis vastamisi kas Austria klubiga Riedi Weberzeide või Schönenwerdi Volleyga Šveitsist.

Esimene kohtumine toimub teisipäeval, 30. novembril Eesti aja järgi kell 20.00 ning kordusmäng kolmapäeval, 1. detsembril samuti algusega kell 20.00.