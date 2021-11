Eesti korvpallikoondis kaotas valiksarjas Iisraelile kümne punktiga

Tasavägise avapoolaja järel haaras jõuliselt tegutsenud Iisrael kolmanda veerandaja keskel 12-punktise edu, aga Kristjan Kitsingu ja ilusa mängu teinud Mikk Jurkatamme kaugvisked vähendasid Eesti kaotusseisu ning viis järjestikust punkti visanud Henri Drelli korvid tõid tabloole seisu 53:56.

Iisrael suurendas viimase veerandaja alguses vahe taas kümnele punktile, aga siis mängis Eesti suurepärast kaitset, ei lubanud vastaseid kolmel rünnakul viskelegi jõuda ning hoidis seeläbi Iisraeli neli minutit kuival. Seisul 65:67 ei tabanud Henri Drell 2.45 enne mängu lõppu ja sellele järgnes külalismeeskonna 6:0 minispurt, mis tõi neile lõpuks ka võidu.

Eesti resultatiivseim oli seitsmest kaugviskest neli tabanud Mikk Jurkatamm 14 punktiga, Siim-Sander Vene lisas 13 ja Kristian Kullamäe 11 punkti. Iisraeli kasuks viskasid neli meest kümme punkti, nende seas jõudis Gal Mekel ka kümne korvisööduni ja Nimrod Levi 11 lauapallini.

Eesti kaotas lauavõitluse 29:38, pallikaotusi kogunes 12 Iisraeli 14 vastu. Eesti mängijad said vabaviskejoonel käia vaid viis korda, Iisraelil kogunes vabaviskeid aga 23.

Ühe võidu ja ühe kaotusega Eesti jaoks jätkub MM-valiksari veebruaris, kui kuu lõpus mängitakse kaks korda Poolaga.

Eesti alustas uut valiksarja neljapäeval, kui Nürnbergis oldi 69:66 üle Saksamaast. Pingelise mängulõpu enda kasuks kallutanud Eesti tabas kaugviskeid 58-protsendiselt, ent tegi ka 20 pallikaotust.

"Me ei saa võita teist mängu järjest niimoodi, et teeme 20 pallikaotust. Vaatame oma asjad rünnakul üle ja siis on selgem pilt, mida tahame teha ja millega Saksamaal eksisime. Kindlasti peame olema ka kaitses tublid," rääkis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala intervjuus ERR-ile.

Eesti ja Iisraeli korvpalli valikmängule lubatakse erandkorras pisut üle kolme tuhande pealtvaataja. "Meile on alati olnud rahvas ja kodusaalis mängimine tähtis. Ma arvan, et see annab palju juurde. Loodan, et see arv, mida lubatakse, tuleb ka ilusti täis," sõnas Siim-Sander Vene.

Iisrael reisis Eestisse peamiselt koduliiga mängijatega, kuigi viimatised lisandujad, Roman Sorkin ja John DiBartolomeo, esindavad Tel Avivi Maccabit regulaarselt Euroliigas. Meeskonna ehk nimekaim mängija on NBA-s 35 korral platsil käinud mängujuht Gal Mekel, kes praegu teenib leiba Hispaania kõrgliigas Andorra klubis. Iisraeli neljapäevases 69:61 võidumängus Poola üle kogus Prantsusmaal Levallois' palliv Tomer Ginat 11 punkti ja 11 lauapalli.