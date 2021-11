Martin Dorbek Eesti koondisest: meil on kõvasti potentsiaali

Eesti korvpallikoondise valikmängud Saksamaa ja Iisraeli vastu näitasid, et rahvusmeeskond on võrdväärne vastane Euroopas kõigile. Meeskonna noorust arvestades on perspektiiv helge ja parimad aastad ilmselt ees.

Eesti korvpallikoondisel on 2023. aasta MM-võistluste kahe esimese valikmängu järel tabelis võit ja kaotus, mis annab D-alagrupis mõlemad mängud võitnud Iisraeli järel teise koha. Eesti taga on alagrupis kolmandal kohal Saksamaa ja neljas mõlemad mängud kaotanud Poola.

Pühapäevase 10-punktilise kaotuse järel Iisraelile pole ka põhjust pead norgu lasta, kuivõrd perspektiiv on ikkagi helge.

"Eks kaotada on ikka nadi, aga näitasime selles "aknas", et oleme võimelised kõigiga mängima ja kindlasti tasub meestel pea püsti hoida. Ega siin häbeneda pole midagi. Arvan, et meil on potentsiaali kõvasti. Sellist vihast nooruse uljust ja siin on väga kihvtid kujud tulemas," rääkis Eesti koondise tagamängija Martin Dorbek.

"Kui vaatasin üle need Euroopa valikmängud, siis meil on kõige noorem meeskond praegu. Eks meil ongi potentsiaali ja ütlesin poistele ka, et nüüd pole see hetk, kus pea norgu lasta. Tulevikus teeme paremini ja läheme edasi. Tulevik on nende meeste," ütles koondise peatreener Jukka Toijala.

Eesti koondise eakamad mängijad on Siim-Sander Vene (31-aastane), Rain Veideman (30-aastane) ja Martin Dorbek (30-aastane). Suurem osa koosseisust on 20-22-aastased, Henri Veesaar koguni 17.

Martin Dorbeki sõnul on meeskonnas ka erinevate põlvkondade vahel eluterve konkurents ja samas hoiab meeskond ühte. Kõik saadud kogemused võiksid aidata edaspidi kaasa heade tulemuste näitamisele.

"Arvan, et võiduga võtta see hea emotsioon kaasa ja kaotustest õppida. Praegu polnud ju midagi hullu. EM-ile on pääse lunastatud ja ootame huviga, mis järgmised aknad ja suvi toovad. Saame oma vead ära teha ja proovime EM-iks võimalikult hea koosseisu kokku saada ja näidata seal parimat mängu," sõnas Dorbek.

Järgmised valikmängud peab Eesti koondise veebruaris Poola ja Saksamaaga.