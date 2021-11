Toijala: sakslaste jaoks olid meie kaugvisked murekoht

"Teadsime, et Saksamaal on füüsiliselt väga tugev võistkond," lausus Toijala pärast tasavägist heitlust. "See polnud üllatus, et meie mäng ei läinud mingitel momentidel nii, nagu oleksime tahtnud. Teisel poolajal said meie korvpallurid juba rohkem teha seda, mida võidu jaoks vaja oli."

15 punkti ja seitse resultatiivset söötu kogunud Kristian Kullamäe söödust sündinud Siim-Sander Vene korvi pidas Toijala üheks kohtumise otsustavaks momendiks. See tõi tabloole viigi 64:64, kui mängida jäi minut ja 45 sekundit.

"Vene oskab pukis [korvi all] tegutseda. Kristian andis talle väga hea söödu ja Siim lahendas väiksema kaitsja vastu olukorra hästi ära," lausus Toijala.

Kolmepunktivisete suurt tabavusprotsenti (57,9) selgitas Toijala asjaoluga, et Eesti koondises on palju häid viskajaid: "Oluline on, kuidas pall rünnakul liigub ja et sööt jõuaks õigel ajal heal viskekohal mängija kätte. Sakslaste jaoks olid meie kaugvisked murekoht."

Esimesel poolajal teenisid võõrustajad kümme ründelauapalli ja eestlaste kümme pallikaotust võimaldasid neil lihtsalt 13 punkti saada. Teisel poolajal suutsid Toijala hoolealused lauavõitluse võrdsustada.

"Lauavõitlus oli väga oluline teema. Teadsime, et kui see jääb 50:50, siis on võimalik tugevate Saksamaa korvpalluritega mängida," ütles Eesti koondise peatreener.