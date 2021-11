Toijala: me ei saa teist mängu järjest teha 20 pallikaotust ja võita

Kui Eesti mängis kaks päeva tagasi võõrsil Saksamaa üle kolme punktiga, alustas Iisrael valikturniiri kodus 69:61 võiduga Poola üle. Eesti koondise peatreeneri Jukka Toijala hinnangul pole Iisrael füüsiliselt nii võimas meeskond kui oli Saksamaa, kuid kogemust jagub vastasel küllaga.

"Me ei saa võita teist mängu järjest niimoodi, et teeme 20 pallikaotust. Vaatame oma asjad rünnakul üle ja siis on selgem pilt, mida tahame teha ja millega Saksamaal eksisime. Kindlasti peame olema ka kaitses tublid," rääkis Toijala intervjuus ERR-ile.

Eesti ja Iisraeli korvpalli valikmängule lubatakse erandkorras pisut üle kolme tuhande pealtvaataja. Meeskond loodab, et Saku Suurhallis tekkiv hea atmosfäär aitab Eesti võidule kaasa.

"Meile on alati olnud rahvas ja kodusaalis mängimine tähtis. Ma arvan, et see annab palju juurde. Loodan, et see arv, mida lubatakse, tuleb ka ilusti täis," rääkis Siim-Sander Vene.

"Eestis on alati tore mängida oma publiku ees; sõbrad tulevad saali vaatama. Kindlasti tuleb lahe korvpalliõhtu," kinnitas Kristian Kullamäe.

Eesti ja Iisrael kohtuvad pühapäeval kell 19, ERR-i spordiportaal teeb kohtumisest otseblogi.