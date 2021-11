Vene mängust Saksamaaga: rasked hetked kannatasime ära

Algusest lõpuni tasavägise mängu võitis Eesti meeskond kolme punktiga 69:66. Kristian Kullamäe ja Kaspar Treier viskasid 15 punkti ning just lõpuminutitel tähtsaid viskeid tabanud Siim-Sander Vene 14 punkti.

"Rasked hetked kannatasime ära. Jäime mängu sisse, ei lasknud kuidagi lõdvemaks ja järgisime mänguplaani. Arvan, et see lõpus aitas mängu otsustada. Nemad [Saksamaa - toim.] tegid rohkem vigu kui meie," rääkis Eesti koondise kapten Siim-Sander Vene.

Eesti koondis tabas väga hästi kaugviskeid, 19-st viskest tabati 11, kuid miinuspoolele jäävad näiteks 20 pallikaotust. Peatreener Jukka Toijala oli rahul, et meeskond suutis võita kaugeltki mitte parimat mängu näidates.

"Ei olnud vaja, et keegi teeks n-ö supermängu. Olime väga töökad ja kaitses näitasime oma taset, eriti lauapallidega. Saime suhteliselt hästi hakkama ja treenerina olen rahul. Pole alati vaja ilusat ja perfektset mängu," sõnas Toijala.

Viimasel ajal oma koduklubis vähe mängupraktikat saanud Kristian Kullamäe oli seekord koondises mängujuhi rollis ning andis seitse resultatiivset söötu.

"Arvan, et klubi ja koondis on kaks erinevat asja. Koondises saab alati nullist alustada ja kõik tulevad koondisesse suhteliselt võrdses seisus. Treeneri usaldus on ka kindlasti erinev. Kõik need asjad kokku tekitasid sellise mõnusa segu ja selle pealt tuli hea mäng," ütles Kullamäe.

Alagrupi teises mängus võitis Iisrael Poolat 69:61 ning avamängu võitjad Eesti ja Iisrael kohtuvad pühapäeval Tallinnas.

"Iisrael on natukene teistsuguse mängustiiliga kui Saksamaa. Kindlasti pole lihtne mäng, peame olema 100% keskendunud ja arvan, et meil on pühapäeval hea võimalus võita," lisas Kullamäe.