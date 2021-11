Valitsus lubab Eesti-Iisraeli valikmängule rohkem pealtvaatajaid

Terviseamet toetab ürituse toimumist pealtvaatajate suurendatud arvuga, kui korraldaja maandab koroonaviiruse leviku riski vastavalt esitatud plaanile.

Pealtvaatajad oleksid Saku suurhallis jagatud nelja tsooni ning nad ei puutuks kokku ei omavahel, mängijate ega ka mängu teenindava personaliga. Üritusele pääseb üksnes COVID-i tõendi ettenäitamisel ja kohapeal kontrollitakse maskikandmist. Sektorites on arvestatud sellega, et inimesed paiknevad hajutatult ja igale alale on tagatud eraldi ventilatsioon. Pasunate ja muu taolise kasutamine on keelatud.

Eesti Korvpalliliit on teinud ettevalmistusi Eesti-Iisraeli rahvuskoondiste mängu korraldamiseks Saku suurhallis mitu kuud. Ettevalmistusi mänguks on tehtud ja mängupiletid pandud müüki arvestusega, et siseruumides toimuvatel üritustel tohib osaleda kuni 6000 inimest. Praegu kehtivate piirangute kohaselt tohib alates 15. novembrist sisetingimustes spordivõistlustel osaleda kuni 1000 pealtvaatajat.

Eesti Korvpalliliidul puudub otsustusvõimalus mängu ärajätmiseks või edasilükkamiseks. Rahvusvahelise korvpalliföderatsiooni (FIBA) regulatsioonide kohaselt tooks see kaasa diskvalifitseerimise kvalifikatsiooniturniirilt, kuhu on saavutatud koht eelnevate valikturniiride kaudu.

Eesti koondis alustab 2023. aasta MM-valiksarja neljapäeva õhtul, minnes Nürnbergis vastamisi Saksamaaga. Pühapäeval võõrustatakse Iisraeli, veel kuulub samasse alagruppi Poola.