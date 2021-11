Eesti korvpallikoondis valmistub MM-valikturniiriks

Eesti meeste korvpallikoondis alustab uut MM-valiksarja olukorras, kus mitu olulist mängijat ei saa rahvusmeeskonda aidata. Vigastusest taastuvad keskmängija Maik-Kalev Kotsar ja ääremängija Janari Jõesaar.

Koondisest jäävad eemale ka mängujuht Sten Sokk ja äsja operatsioonil käinud ääremängija Sander Raieste. EM-finaalturniirile jõudmisel oli kõigi panus oluline, eriti Kotsaril.

"Ta on näidanud viimasel pooleteisel-kahel aastal, et saab Euroopas kõrgel tasemel hakkama. Kindlasti tunneme temast puudust," kommenteeris Kotsari eemale jäämist peatreener Jukka Toijala.

"Minu ajal on nüüd esmakordselt eemal Janari Jõesaar. Tema on selline musta töö tegija ja teda vajaksime ka nüüd. Aga loodan, et nooremad võtavad vastustuse või keegi teine," lisas Toijala.

Toijala kinnitusel proovitakse treeningute põhjal leida selline mänguplaan, mis tooks koondisega liitunud 14-ne korvpalluri parimad oskused esile. Võimalik, et mänguliselt on vaja teha väikseid muudatusi.

"Arvan, et mängime ehk natukene aeglasemat korvpalli. Kasutame näiteks Siim-Sander Vene number kolme peal. Seda veel arutame ja paar-kolm trenni näitavad, kas proovime selliselt mängida või mitte," sõnas Toijala.

Järgmisel sügisel EM-finaalturniiril osalev Eesti koondis alustab uut valiksarja neljapäeval võõrsil Saksamaa vastu, pühapäeval mängitakse kodus Iisraeliga. Meeskond läheb mänge võitma.

"Vastased on kõvad, aga meie eelmised mängud on näidanud, et kui saame hästi hakkama, siis on meil võimalus ka kõvade riikide vastu saada kätte hea tulemus," ütles Toijala.