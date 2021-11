17-aastane Henri Veesaar: õpin vanematelt mängijatelt ja saan kogemusi

Saksamaale lennanud 14-ne koondislase hulgas on ka 17-aastane ja 211 sentimeetrit pikk Henri Veeraar, kes igapäevaselt mängib Euroopa ühe tippklubi Madridi Reali korvpalliakadeemias. Koondise juures on vaja veidi ümber harjuda.

"Mängusüsteemiga peab harjuma. See on nii erinev sellest, mida Hispaanias mängime. Loomulikult õpin teistelt, vanematelt mängijatelt liigutusi ja kuidas nad loevad mängu. Kogemusi saan," ütles Henri Veesaar.

Veesaar oli koondise juures esimest korda suvel, kui Eesti mängis sõprusmängu Islandi vastu. Klubis teenib Veesaar Reali duubli eest regulaarselt mänguaega ja kinnitab, et saab klubis kenasti hakkama.

"Suurtes klubides pead olema piisavalt hea, et jääda süsteemi sisse. Kui sa ei vasta normidele, siis sind visatakse välja. Kui klubi võidab, on nad rahul. Kui ei võida, siis on pinge alati peal," rääkis Veesaar.

"Ausalt öeldes on nad noorteakadeemia väga hästi ära teinud ja seda [pinget - toim.] pole tunda. Vahepeal ikka näed, et uus poiss läks uuesti koju, aga pole nii hull. Ikkagi on kodune tunne, et sa oled kõigiga sõber, bossidega oled suht-koht sõber ja saad hästi läbi. Ei ole probleeme," lisas Veesaar.

Eesti neljapäevane vastane Saksamaa jõudis Tokyo olümpiamängudel veerandfinaali, kus jäi alla Sloveeniale. Alates septembrist on koondisel uus peatreener, kanadalane Gordon Herbert ja seetõttu vastaste mänguplaan on uus ja tundmatu.

"Seda on raske öelda, millised liikumised ja kaitsereeglid on. Kui on uus treener, kui ei ole ühtegi mängu veel temaga mängitud, siis on seda raske öelda. Aga kindlasti füüsiline ja kaitses väga tugev võistkond ja ma arvan, et rünnakul püüavad panna palli korvi alla," kommenteeris Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.

Neljapäevasele Eesti ja Saksamaa kohtumisele on võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 20.00.