Kullamäe mängujuhi rollist: nüüd pean ka teistele võimalusi looma

Kullamäe on Hispaania kõrgliigaklubi Burgose eest teinud kaasa vaid kolmes kohtumises. Needki on jäänud hooaja algusesse, millele on järgnenud rotatsioonist välja langemine.

"Seis ei ole tõesti roosiline. Neljapäeval saab juba kaks kuud, kui ei ole mänginud. Päris keeruline on. Hispaania liigas on võõrmängijate limiit ja kuna meil on liiga palju võõrmängijaid, siis keegi peab välja jääma. Hetkeseisuga olen see mina olnud. Ma ei osanud sellega alguses arvestada, ma ei teadnud seda. Alguses oli kindlasti väga raske, aga nüüd ma olen seda rolli endale teadvustanud, et niimoodi praegu on ja peab edasi töötama. Hetkeseisuga olen seal, aga kui asjad ei muutu paremaks lähema kuu-kahega, siis arvan, et võibolla peab vaatama ka muid väljakutseid," ütles Kullamäe.

Kaspar Treier on Itaalia Kõrgliigas Sassaris oluliselt suuremalt pildis. Hoolimata mitme mängija eemale jäämisest näeb Treier ees ootavat positiivses võtmes.

"Ma julgeks öelda küll, et on hea stardipositsioon. Kindlasti Maik ja Jõesaar ja võibolla mõni mees veel, kes mul meelde ei tule hetkel, oleks meile palju juurde andnud, aga nii kahjuks on ja me peame sellega hakkama saama. Poisid, kes meil kohal on, on noored ja vihased ja duhhi pealt tuleb neid palju. Loodame parimat," rääkis Treier.

Kuna mängujuhtidest on Sten-Timmu Sokk vigastatud ja Kerr Kriisa seotud USA ülikooliga, on Saksamaa ja Iisraeliga peetavates mängudes Kullamäel täita koondise mängujuhi roll.

"Eks ta selline kahe otsaga asi ole. Ühe peal peab nagu ikkagi vedama ja vahepeal tahaks ka kahte mängida, aga hetkeseis on selline nagu ta on. Pean ühe peal mängima ja teisi paremaks tegema ja ka teistele ka võimalusi looma. Hispaanias ma olen ikkagi kahe peal olnud ja lahendaja rollis, aga nüüd peab ka teisi aitama," sõnas Kullamäe.