Taaramäe aasta ratturi tiitlist: keeruline on seda karikat saada

Rein Taaramäed tunnustati Eesti aasta meesratturi tiitliga neljandat korda. Varasemalt on Taaramäe parimaks meesratturiks valitud 2010., 2011. ja 2015. aastal. Kuus aastat kestnud paus näitab, et Eestis pole konkurentide edestamine sugugi lihtne.

Näiteks, 2016. aastal jäi Taaramäe parima meesratturi valimisel Itaalia velotuuril saavutatud etapivõidust hoolimata Tanel Kangertile alla. Tänavu läks tunnustuse pälvimiseks tarvis Vueltal saavutatud etapivõitu ning sellega kaasnenud kahte päeva üldliidri "punases särgis".

"Meil on Eestis maailmatasemel sprinter ja maailmatasemel mägironija. Põhimõtteliselt antakse see aasta ratturi tiitel ikkagi mehele, kes siis ka maailmatasemel tulemuse ära teeb ja ma ei ole ainuke, kes seda suudab teha," ütles Taaramäe.

"Selles mõistes on seda karikat muidugi keeruline saada. Praegu eriti. Kui ma siin peaks kõiki profirattureid nimetama, siis ma jääks hätta. Ma ei suudaks kõiki ära nimetada," lisas Taaramäe.

Hooajad rattaspordi tippseltskonnas on Taaramäed õpetanud, millised ootused ja millistel võistlustel endale tasub panna. 2021. aasta oli 34-aastase mehe hinnangul edukas ja tänu liidrisärgile üks värvikamaid.

"Ma olen igatepidi näidanud, et grand tour'i etapiks ma olen võimeline. Võib-olla see eesmärk sobib mulle kõige rohkem. Kui ma ütleks, et ma tahaksin tiitlivõistlustel medali võita, siis kindlasti ma natukene petaksin või valetaksin. Mul on seda väga raske teha," tõdes Taaramäe.

Järgmisel hooajal pedaalib Taaramäe Belgia klubis Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.