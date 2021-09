Taaramäe hooajast: teadsin, et World Touris läheb elu raskeks

Pärast suurepärast Hispaania velotuuri, kus Rein Taaramäe võitis etapi ja sõitis kaks päeva punases liidrisärgis, võistles eestlane ka Itaalias toimunud Euroopa meistrivõistlustel. Raskel rajal lõpetas grupisõidu vaid 31 meest ja ühtegi Eesti koondislast nende seas polnud. Keerulist võistlust oligi eeldada.

"Mina surin tegelikult terve nädala selles nii-öelda Vuelta pohmeluses. Ma olin väsinud," tunnistas Taaramäe. "Kui vaadata kogu seda resultaati, siis esimene Vuelta mees oli alles kümnes. See näitab, et see võidusõit oli liialt intensiivne ja liialt lähedal Vueltale."

Tervikuna on hooaeg pakkunud 34-aastasele Taaramäele palju positiivseid emotsioone. Vuelta liidrisärgi kandmine oli ajalooline saavutus.

Häid tulemusi sõitsid välja ka teised Belgias baseeruva klubi Intermarche-Wanty-Gobert Matrieaux' ratturid. Profivõite on meeskond tänavu saanud pea kümme, lisaks Taaramäele sõitis Vuelta üldliidrina ka norralane Odd Christian Eiking.

Taaramäe sõlmis Wanty-Gobert'iga profilepingu käesoleva hooaja eel ning tagantjärele oli see väga hea otsus.

"Esialgu ma ju kirjutasin pro-kontinentaalmeeskonda. Hiljem tuli uudis, et see on World Tour. See tõmbas karbi lahti: kuhu ma siis nüüd sattusin? Samas ma olin õnnelik. Ma saan sõita kõiki suurtuure, aga samas, teistpidi teadsin, et elu läheb raskeks. World Tour on väga karm," kinnitas eestlane.

"Keegi ei mäleta, mis oli kevadel. Me olime kevadel ikkagi raskustes. Nii-öelda uustulnukad seal kõrges seltskonnas ja meil läks kohanemisega aega. Esimese võidu saime maikuus ja pärast seda läks siis kõik ülesmäge. Nüüd on võite päris palju ja iga sõit oleme nüüd ikka esikümnes. Kohanemine võttis aega, aga meeskond on motiveeritud ja oli natuke tõestamise aasta, et me kuulume siiski sinna kõrgseltskonda," lisas Taaramäe.

Ka järgmisel aastal jahib meeskond eelkõige etapivõite ja häid tulemusi ühepäevasõitudel. Taaramäe usub, et tema roll palju ei muutu.