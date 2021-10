Maailma sprinditipp mõtleb 37-aastaselt ka Pariisis startimisele

Kuigi Fraser-Pryce on juba praegu 34-aastane, tegi ta suurepärase hooaja, viies 100 meetri jooksus isikliku rekordi 10,60-ni. Ta on ka väitnud, et Florence Griffith-Joyerni maailmarekord 10,49 pole võimatu.

Fraser-Pryce tuli 100 meetri olümpiavõitjaks 2008. aastal Pekingis ja 2012. aastal Londonis, kuid pidi kahel järgneval olümpial tunnistama kaasmaalanna Elaine Thompson-Herah' paremust. Viimane hoiab 10,54-ga maailma kõigi aegade edetabelis teist kohta.

"Eelnevalt ma välistasin selle [Pariisi olümpia], aga pärast seda hooaega ja edasiminekut tean, et oled enamaks võimeline," lausus Fraser-Pryce uudistekanalile Sky Sports. "Aga soovin võtta aasta korraga ja keskendun 2020. aastal Oregonis tiitlikaitsmisele," lisas 2019. aasta Doha maailmameister.

"Pärast seda hooaega vaatan uuesti ja kui tunnen end endiselt hästi, siis miks mitte üritada," jätkas jamaikalanna. "Pariis 2024 - ma näen seda kindlasti võimalusena."

Fraser-Pryce'il on kokku seitse olümpiamedalit (lisaks kahele individuaalsele kullale kuulus ta Tokyos ka Jamaika võidukasse 4 x 100 meetri teatenaiskonda) ja koguni üheksa MM-tiitlit, neist neli 100 meetris.