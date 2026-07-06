Suri mitu Jamaica sprinterit maailma tippu viinud treener

Laupäeval suri 64 aasta vanuselt Jamaica kergejõustikutreener Stephen Francis, kes on juhendanud mitmed Jamaica sprinditähed maailma tippu.

Francis läks pärast ülikooli tööle finantsvaldkonda, kuid otsustas 1999. aastal teha kannapöörde ning asutas Maximising Velocity & Power kergejõustikuklubi. MVP-st sai aastate jooksul sprindimaailma üks kuulsamaid treeningklubisid, kuid pühapäeval teatati, et asutaja ja tehniline direktor on siitilmast lahkunud.

"Stephen Francis muutis Jamaica sportlaste väljavaateid paremuse poole. Ta tõestas, et Jamaica sportlased, kes treenivad Jamaicas ja Jamaica treenerite käe all, võivad jõuda maailma tippu," teatas MVP president Bruce James. "Tema suurepärane silm talendi jaoks, väsimatu püüdlus tipptasemeni jõuda ning usk oma sportlaste potentsiaali aitas kujundada medalivõitjate ja maailmarekordite purustajate karjääre."

Francise juhendamisel treenisid muuhulgas kolmekordne olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister Shelly-Ann Fraser-Pryce, endine maailmarekordimees Asafa Powell, viiekordne olümpiavõitja Elaine Thompson-Herah. Viimastel aastatel on säravaimaks sportlaseks olnud Pariisi olümpial ja mullu Tokyo MM-il 100 meetri jooksus hõbeda võitnud Kishane Thompson.

Järelehüüde tegi ka Jamaica peaminister Andrew Holness, kes kiitis Francise julgust karjäärisuunda vahetada. "Tema valik aitas kujundada kergejõustikus hiiglasliku pärandi ning inspireeris sportlasi endasse uskuma ja tipu poole püüdlame. Jamaica on kaotanud poja, kelle mõju tunnevad veel mitmed põlvkonnad," kirjutas peaminister ühismeedias.