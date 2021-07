Kevin Durant: pühendame OM-turniiri Kobe Bryantile

Durant, kes on viimasel kahel suurturniiril Ameerika Ühendriikide parim korvikütt olnud, ütles, et koondises on siiani Bryanti mõju tunda. "Kobe Bryant on see mees, keda me kõik lastena imetlesime ja jälgisime. Tema DNA oli meisse põimunud juba siis, kui ta elus oli. Ta õpetas meile kaugelt, mis see mäng tähendab ja mida tähendab tööeetika," ütles Brooklyn Netsi staar.

"Me kõik olime tema poolt, kui ta veel mängis ja elus oli. Ja nüüd, kui ta enam meiega ei ole, tahaksime tema õpetusi austada sellega, et lähme ja mängime selle kire ja energiaga," lisas Durant.

Neljapäeval otsustasid Jaapani valitsus ja olümpiamängude korraldajad, et ülejärgmisel nädalal algavatele Tokyo olümpiamängudele koroonaviirusega seotud riskide tõttu pealtvaatajaid ei lubata.

"Ma olin väga pettunud, kui seda kuulsin, aga saan aru. Me korra juba lükkasime mängud aasta võrra edasi, seega me ei taha enam koroonaviirusega probleeme tekitada," ütles Durant.

USA meeste korvpallikoondisesse kuuluvad Duranti kõrval veel Bam Adebayo, Bradley Beal, Devin Booker, Jerami Grant, Jrue Holiday, Zach LaVine, Damian Lillard, Khris Middleton ja Jayson Tatum. Koondise peatreener on San Antonio Spursi legend Gregg Popovich.

USA meeste korvpallikoondis on olümpiakulla kokku võitnud 15 korral. 2016. aastal Rios alistati finaalis Serbia 96:66, neli aastat varem Londonis võideti Hispaaniat 107:100.