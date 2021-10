Toyota kinnitas 2022. aasta koosseisu, Lappi naaseb MM-sarja

Evans ja Rovanperä osalevad 2022. aastal kõikidel MM-etappidel. Seitsmekordne maailmameister Ogier jätkab tagasihoidliku graafikuga, sest loobub täiskohaga rallisõitmisest. Hooaja jooksul jagab prantslasega autot Lappi, kes näitas oma võimeid oktoobri alguses toimunud Soome MM-rallil. Kõik neli sõitjat on karjäärs Toyotaga MM-rallisid võitnud.

"Ma olen väga õnnelik, et meil on nii tugev koosseis. On väga tore, et Elfyn Evans ja Kalle Ronvaperä jätkavad meiega sõitjatena, sest nad on suutelised meistritiitli eest võitlema," ütles Toyota pealik Jari-Matti Latvala pressiteate vahendusel.

"Mul on hea meel Lappi meeskonda tagasi tuua. Ta on tõestanud, et suudab võita ja tema motivatsioon on laes. Soome MM-rallil näitas ta oma kiirust," lisas Latvala.