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Slovakkiale värava löönud Eesti saalikoondis pidi leppima vastase paremusega

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondise koosseis kohtumises Slovakkiaga
Eesti saalijalgpallikoondise koosseis kohtumises Slovakkiaga Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Esimest korda MM-valikturniiri põhiringi jõudnud Eesti saalijalgpallikoondis alustas võistlust kaotusega, kui võõrsil jäädi Slovakkiale alla 1:4.

Kõik kohtumise väravad löödi avapoolajal. Slovakkia alustas mängu domineerivalt ning asus juba viiendal minutil 3:0 juhtima. Avavärav sündis kolmandal minutil, kui kaugelt värava ette saadetud pall suunati ühe puutega võrku. Järgmised kaks väravat lõid võõrustajad pealöögi ja nurgalöögi järel, vahendab jalgpall.ee.

Mängu 17. minutil põrkas vastase löök Eesti väravavahi jaoks ebamugavalt ning rikošetist sündis Slovakkia neljas värav. Eesti vastas samal minutil, kui Denis Vnukovi söödu järel sai värava ees pallile jala vahele Edwin Stüf, suunates selle täpselt võrku. Teisel poolajal seisis Eesti südilt ning vastastel endale enam rohkem väravaid lüüa ei lubatud. Samas ei suudetud ka palli vastase väravasse lüüa ning kohtumine lõppes Slovakkia 4:1 võiduga.

Lisaks Slovakkiale kuulub Eesti alagruppi ka Ukraina. Eesti peab oma järgmise kohtumise ja ühtlasi valikturniiri esimese kodumängu teisipäeval, 20. oktoobril kell 19 Rakvere spordikeskuses, kus vastaseks on Ukraina.

Toimetaja: Maarja Värv

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