Eesti teenis Rahvuste krossi kvalifikatsioonis 12. koha

Esimeses sõidus sai Gert Krestinov üheksanda koha, teises sõidus oli Jörgen-Matthias Talviku 12. ja viimases sõidus sai Harri Kullas 11. koha, mis tähendas, et Eesti on taas kindlalt finaalis.

Pühapäeval peetakse Itaalias juba finaalid, kuhu Eesti läheb taas kõrgeid kohti sihtima, kuna viimati toodi ära neljas koht.

"Sõiduga võib rahule jääda. Oli päris hea algus päevale. Rada küll natuke kasteti - pidigi seda tegema -, aga alguses oli mul sõit natuke kinni ja siis Cairoli ja mõned maailmameistrid tulid mööda," kommenteeris Krestinov.

"Aga lõpus, kui sain sõidusoone kätte ja sain kiirust kasvatada. Sõitsin stabiilselt üheksanda-kümnenda koha peal. Mul kaks-kolm venda surusid taga, aga ma hoidsin nad lõpuni seljataga. Selles mõttes oli hea üheksas koht."

Talvikul õnnestus start lausa võita. "Tean, et olen hea startija ja suudan hästi startida. Läksingi selle mõttega peale, et hea start teha. Aga tulla tehasetsiklite kõrval esimesena välja - seda ma päris ei oleks uskunud."

"Mul oligi tähtis see, et tuleksin ilusti koju ja tooksin punktid tiimile ära. Ma arvan, et ma tegin oma töö ära. Võin end positiivselt tunda. Muidugi ma päris rahul oma sõiduga ei ole. Kohe alguses läks suhteliselt käsi täis ja tulla pärast vigastust sellisele võistlusele ja esimest korda on päris keeruline olla nii peas kui ka füüsilises mõttes."

"Aga start oli hea ja jäin iseendaks - tulin ilusti lõpuni. Mul on tähtis, et iga sessiooniga, mis siin rajal käin, ma ka areneks. Hommikuga võrreldes oli palju parem," jätkas Talviku. "Kui suudan sellise stardi teha, siis tahaks seal ees ka poistega võidu sõita, aga praegu ma arvan, et see on küllaltki hea."

"Natuke võitlesin tsikliga ka amordi poolest. Proovime seda paremaks saada. Homme on vabatrenn - saame testida. Aga muidu arvan, et võib päevaga täitsa rahule jääda. Siit on hea edasi minna."

Kullasel läks stardis vastupidi. "Puu väratas. Mitu venda panid puusse. Nimekad sõitjad veel kõik. Pole esimene kord startida. Andsin minna ja sõitsin esirattaga puusse täitsa kinni. Läks aega, kuni välja sain. Viimasena sain minema."

"Esimesed ringid pidin mõistusega võtma. Hästi palju mehi oli igal pool ja rada natuke tolmas ka mõnes kohas," lausus Kullas. "Homme on ikkagi võistluspäev. Kuna Jörgen ja Gert tegid head sõidud, siis saime ikkagi peale, aga ikkagi tahad ju pühapäevaks paremat kohta saada."

"Kindel sõit alguses, lõpupoole sain päris häid ringiaegu, hoog oli üleval ja finišis 11. Oleks tahtnud rohkemat, aga oleme elus, finaalis ja see oli eesmärk tänaseks. Kõik tegid supertöö, olime stabiilsed, enam-vähem head stardid teistelt sõitjatelt. Homme uus päev ja proovime vähe paremini."