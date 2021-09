Kirves Pärnu trumbist: agressiivne ja kiire mäng

"Ma arvan, et oleme suhteliselt heas vormis. Ilmselt vajame veel natuke aega kokkumänguks. Ma arvan, et hooaja teises pooles oleme veel paremad," lausus Pärnu mängumees Mihkel Kirves ERR-ile.

"Aga ma oleme täpselt nii heas vormis, kui praegu on võimalik olla. Oleme andnud endast kõik, et olla parimas vormis ja läheme kindlalt võitma."

Ka sel hooajal on tema sõnul Pärnu loodetav trump agressiivne ja kiire mäng. "Me oleme iga aasta seda mänginud ja ma arvan, et see peab ka sel aastal trumbiks jääma. Mängijatüübid on kõik sellised, kes suudavad joosta."

Ise loodab ta parandada näiteks kaugviskeoskust. "Iga aasta kuulen, et peab paremaks saama. Eks seal on erinevaid asju, aga mängijaküpsus on peamine asi, mille kallal töötada."