Kärp debüüdist eurosarjas: me ei karda kedagi, läheme turniiri võitma

Pärnu korvpallimeeskond alustab teisipäeval kodusaalis FIBA Europe Cup karikasarja, esmalt minnakse vastamisi Austria klubiga Viin.

"Ega ei ole lihtne kohe esimesel hooajal turniiri korraldada. Meie peamine eesmärk oli, et meie kogukond, toetajad, linnarahvas, näeks meid kodus mängimas," sõnas Kärp, kelle sõnul läheb turniiri korraldamine maksma umbes 30-40 000 eurot.

"Eelmisel aastal oli meil kolm, sel aastal neli välismängijat. Eks tegime Eesti koondise meestele omad pakkumised, aga meil ei õnnestunud saada päris neid mehi, keda tahtsime. Eks põhiliselt jäi raha taha. Ega me ei jäta jonni, proovime järgmine aasta uuesti," lisas Kärp.

Kuigi viimastel aastatel on lisaks Pärnule tõstnud pead ka Rakvere ja Rapla, pole kellelgi õnnestunud Kalev/Cramo ülevõimu kõigutada. Mida teha, et Eesti korvpallitippu püsima jääda?

"See peab olema järjepidev töö, sihikindel tegutsemine," sõnas Kärp. "Mitte mingil juhul [ei tohi] üle oma võlli hüpata, palgata imekalleid mängijaid ja pärast olla raskustes. Üritame organisatsioonina hoida seda joont, et areng oleks rahulik ja vaikne. Loomulikult: kes ei tahaks Kalev/Cramot hammustada ja eelmine aasta seda ka korra tegime. Oleme selle üle päris õnnelikud."

Et pääseda Europe Cupi põhiturniirile, peab Pärnu alistama kolm vastast ning kui Viini õnnestukski teisipäeval võita, mindaks vastamisi turniiri kevadise võitja Ness Zionaga.

"Olen paadunud optimist ja küsisin ka enne spordisaatesse tulekut oma treenerite käest, et mida ma välja luban. Me ei tohi piirduda ühe mänguga, see on esimene eesmärk. Loomulikult läheme turniiri võitma: me ei karda kedagi ja teeme kõva tööd."