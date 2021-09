Paasoja: Raplas on ambitsioonid ikka suured olnud ja on ka sel aastal

"Raplas on meil ambitsioonid ikka suured olnud ja on ka sel aastal. Võib-olla esimesed paar kuud on lihtsalt natuke rasked olnud. Ei ole saanud täismeeskonnaga trenni teha ja ei ole head ühtsust tekkinud," lausus Paasoja ERR-ile. "Aga kindlasti, kui meil meeskond on koos, siis need asjad lähevad meil hästi. Seda võin praegu öelda."

Meeskonnal on uus peatreener Lluis Riera. Paasoja ise mängis mullu Hispaania klubis Real Valladolidis ja tema sõnul on ka Riera käekiri hispaanialik. "Kiire mäng, detailne, teistsugused nüansid, kui Eesti mängijad on harjunud. On kihvt, palju õppida. Kui lõpuks on meeskond koos, siis võib kindlasti äge asi tulla."

"Ma ise taastun viimast otsa vigastusest," jätkas ta. "Minu vorm muidu on hea, aga korvpalli mängulise vormiga läheb veel aega enne, kui ise jõuan sellisesse vormi nagu tahaksin olla. Aga kindlasti on ootused suured. Et Raplasse tagasituleku hooajaga midagi head saavutada ja lõpetada hooaeg võidu ja hea tulemusega."

Kuidas liiga tundub? "Läti meeskondadest on raske öelda, aga Eesti meeskondadest... mulle väga meeldib, väga palju on häid meeskondi. Kehvakest ei ole, kelle vastu saad minna ja ikka tuleb võit ära."

"Keskmine tase on Eesti meeskondade seas kindlasti tõusnud. See mulle väga meeldib. Mõned mängijad on tagasi tulnud ja ühtsus on tekkinud. Ma loodan, et Läti meeskonnad on ka heas hoos ja tuleb tasavägine hooaeg."