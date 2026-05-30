Anier kodusest U-17 EM-turniirist: Eesti noortel on võimalus oma elu muuta

Eestis toimuva jalgpalli U-17 vanuseklassi EM-finaalturniiri patroon Henri Anier rääkis "Vikerhommikus" Eesti noormängijate võimalustest välismaale mängima siirduda.

Eesti noormehed on kodust EM-finaalturniiri alustanud kahe kaotusega, kuid suutsid lüüa nii Hispaaniale kui ka Horvaatiale ühe värava. Teisipäeval alanud EM-finaalturniir on toonud kohale skaute üle kogu maailma, mis avab ukse ka noortele eestlastele. "Skaute on palju siin, kõigil staadionitel. Eesti noortel on võimalik oma elu muuta, selle pärast sa peadki kõik väljakule jätma," ütles Anier.

"Skaudid üle Euroopa ja üle maailma tulevad kohale, mingid mängijad on juba enne välja vaadatud, aga Eesti mängijad saavad siin neile muljet avaldada. Oma töökuse, iseloomu ja mänguga. See on see, mis jääb silma. Nad vaatavad väga pisidetaile, ei pruugigi nii olla, et lööd värava või oled väravavaht ja tõrjud penalti."

Anier siirdus ise välismaale 2012. aastal ning rändas üle maailma kuni eelmise aastani, mil ta Paide Linnameeskonnaga ühines. "Me oleme välisriik, aga on võimalik välja minna. Minu enda näitelgi, olgugi, et meil konstantselt välismaal mängivaid mehi, kes on karjääri teinud, saab kahe käe sõrmedel kokku lugeda. See ei ole lihtne, nii füüsiline kui ka mentaalne pool. 18-aastaselt läksin ja nüüd eelmine aasta tulin tagasi," rääkis ta.

35-aastane Anier esindas samuti Eesti noortekoondist, mis hinnangu ta endast poole noorematele eestlastele senise turniiri eest annaks? "Tahaksin poisse kiita, Euroopa parimad on vastas neil ja väga huvitav on näha, kuhu jõuavad meie poisid ja kuhu jõuavad vastased. Mõlemas mängus õnnestus värav lüüa ja näha seda emotsiooni, mida see kuttidele tähendas... Kõrvalt vaadates tundsin ennast ära," ütles ta.

"Olen poole vanem. Mäletan, lõin Gruusia vastu ka A. Le Coq Arenal ilusa värava. Horvaatia vastu olen löönud Kadriorus. Kõik need noortekoondise mängud, ligi 50 mängu Eesti eest. Alles see oli ja nüüd kõik need aastad välismaal seljataga. Olen siiamaani näljane."

Anier rääkis oma kogemustest välismaal ja sellest, kui keeruline on välisriikides läbi lüüa. "Mul ei olnud kõrval mingit mentorit, läksid üksi. Sind visatakse vette, õpid ujuma ja kõndima. Pead toime tulema selle olukorraga ja paljud ei tule. Sa pead kohanema, kõik on uus. Sind võetakse meeskonda, et sa tooks lisaväärtust. Muu maailm, mis mu enda peas toimub, pean ise hakkama saama. Uus keskkond, uus meeskond, uus treener, uus korter, uus auto, dokumendid, kliima...," ütles ta. "Uskumatu, et ma mingitest olukordadest välja tulin."

Loodetavasti jääb mõni noor eestlane välisklubidele silma ja kui neil on vaja kelleltki küsimusi küsida, on Anier valmis vastama. "Absoluutselt! Ma olen ju enda peal läbi kogenud, kõige paremini õpetavad need rasked hetked. Unistused peavad olema suured, et sinna jõuda. Midagi karta ei ole, töökuse ja õige suhtumisega võime jõuda väga kaugele," sõnas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Vikerhommik", intervjueeris Anu Välba

