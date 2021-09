Tartu peatreener: tahaks eurosarjades vähemalt kuus mängu mängida

Eurosarjas osales Tartu võrkpallimeeskond viimati seitse hooaega tagasi. Selleks, et jõuda Meistrite liigas põhiturniirile, peab eelringides jagu saama koguni neljast vastasest, kõigepealt Šveitsi klubist Lindaren Volley Amriswil. Kaotuse korral jätkab meeskond aste madalamal ehk CEV karikasarjas.

"Eesmärgid on võidud. Ja see ei pea tähendama isegi ringist edasi saamist," lausus Tartu peatreener Alar Rikberg ERR-ile. "Loomulikult tahaks sõltumata sellest, kummas sarjas me lõpuks rohkem või vähem mängime, mitte piirduda nelja mänguga. Tahaks, et me saaks vähemalt kuus mängu mängida. Oleks nagu täielik miinimumeesmärk."

Rikbergi jaoks on seis keeruline, sest meeskonda on ta saanud ette valmistada väga vähe. Nagu peatreener ise, osalesid mitmed mängijadki hiljuti EM-finaalturniiril. Kui vigastatud Kert Toobal välja arvata, siis teiste meestega saab Rikberg arvestada.

"Kindlasti suur sündmus ju," lausus sidemängija Ronald Järv. "Iga spordimehe unistus on, ma arvan, Meistrite liigat mängida. Selge see, et selle nimel eelmine aasta sai vaeva nähtud ja jätkame ka see aasta."

Tartu meeskond koosneb vaid eestlastest. Vastase koosseis on oluliselt rahvusvahelisem ning šveitslasi pääseb põhikoosseisu tõenäoliselt kaks. "See ei ole Euroopa tippklubi. Aga see on väga korralik keskmik," iseloomustas Rikberg. "Ja seal on mängijaid, kes on arvestatavates sarjades, olgu need Kreeka või Prantsusmaa või Saksamaa, väga korralikes klubides mänginud."

"Ja selge on see, et nende karastus, nende kogemus mängida olulisi mänge, mängida eurosarjasid, on märgatavalt kõrgem kui meie võistkonnal," jätkas Rikberg.

"Võib-olla Martti Juhkami lisandumine tõi meile seda kogemust, aga meil ei ole tervet meeskonda – kogu kuuikut – kellel oleks olemas all selline kogemus, kuidas mängida Meistrite liigat näiteks. Sellest tulenevalt Amriswil on kindlasti favoriit, meie üllatajad. Aga see ei tähenda seda, et me ei oleks võimelised üllatama neid."

Tartu ja Amrisvwili vahelist mängu saab kolmapäeval jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel algusega kell 18.50.