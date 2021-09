Tartu Bigbank kolis Meistrite liiga mänguks valmistudes väiksemasse saali

Avamängust said peatreener Alar Rikbergi hoolealused kirja 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) võidu. Järgmisse ringi pääsemiseks piisab Bigbankile kordusmängus võidust või ka 2:3 kaotusest. 0:3 või 1:3 kaotuse korral selgitab edasipääseja kuldne geim.

Tartu ja Lindareni paari võitja kohtub järgmisena Lissaboni Benficaga, kaotaja langeb CEV Cupi, kus esimeseks vastaseks tuleb Genfi Chênois.

Peatreener Alar Rikberg ei saa sarnaselt avakohtumisele ka Šveitsis kasutada nurgaründajat Taavet Leppikut, kes vigastas esimese mängu soojendusel säärelihast ja vajab taastumiseks paari nädalat. Tema asemel sõidab kaasa Tamur Viidalepp. Lisaks on meeskonnas teise liberona registreeritud Allar Keskülla.

"Eelmise nädala trennid pärast mängu olid pigem taastava ja toonust hoidva iseloomuga, sest lisaks Leppikule on väiksemaid muresid veel. Tiheda mängugraafiku puhul on tähtis, et meeste tervis ei segaks. Tänasest treenime taas suurema koormusega," sõnas peatreener, kes rõhutas meeskonnale, et võit oli küll ilus, ent see tuleb nüüd peast pühkida. "Vastasel on igalt poolt juurde panna."

Juba eelmisel nädalal kolis meeskond treenima Tartu Ülikooli spordihoone väiksesse saali, et harjuda Šveitsis ees ootavate tingimustega. "Sealne saal pole küll väga väike, ent seinad on lähemal ja meie põhisaaliga Tartus seda võrrelda ei saa. Püüame harjuda ja saame ka kohapeal enne mängu kaks trenni teha. Eelmisel nädalal tegime põhjaliku mänguanalüüsi, kus vaatasime enda mängu. Taktika ja vastaste tegemised vaatame põhjalikult Šveitsis üle," lisas Rikberg.