Dorbek: üks võit on vaja veel saada

Kalevi mängijad saatsid kolmapäevases mängus teele 39 kaugviset, millest sisse visati 21. "Eks meil potentsiaali on. Leedus võistkond veel nii ei mänginud, aga täna näitaisme väga head potentsiaali. Me teadsime nende stiili, täna leidsime kõik mehed üles. 26 resultatiivset söötu ja 21 kolmest. Protsent protsendiks, aga kõik olid õiged visked ja head positsioonid," ütles Martin Dorbek.

Eelmisel nädalal sai Kalev/Cramo Leedus peetud kontrollturniiril kolm kaotust. "Eks need sõprusturniirid ongi selle jaoks, et kombata. Me väga kaua mängida ei saanud. Need olid esimesed mängud ja mängisime korra TalTechiga. Ikka ametlikud mängud on teistmoodi, mehed võtavad end veel rohkem kokku ja tegelikult siin on päris palju mängus, et põhiturniirile jõuda. Töö on veel lõpetama, üks võit oleks vaja veel saada. Nii pingil, kui ka väljakul on hea olla. Täna oli rohkem rahvast ja loodan, et reedel tuleb veel rohkem rahvast."

Leedu klubi Utena Juventus alistas esimeses poolfinaalis 83:79 Saksamaa tiimi Bambergi. "Ma päris tervet mängu ei näinud, aga teised olid vist 21 punktiga ees ja tulid tagasi. Mehed võib-olla tunnetasid ka ja nägid eelmist mängu, et on võimalik tagasi tulla. Eks me selle võrra olime valmsamad. Leedukad näitasid, et on võimalik suurest mõõnast tagasi tulla," ütles Dorbek.

Meistrite liiga põhiturniirile pääseb vaid reedel toimuva finaali võitja.

"Mõlemal meeskonnal on sama tunne, meie oleme närvilised ja nemad on ka. Võib-olla oleks teistmoodi, kui nad oleksid edasi jõudnud. Elu on selline. Siit on hea edasi minna küll, aga töö on lõpetamata, kui reedel kaotame pole nendest võitudest kasu," lisas Dorbek.