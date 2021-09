Štelmahers: mängisime nagu üks meeskond

Väga suur võit nii raske vastase üle. Kas uskusite, et meeskond viskab sisse 21 kaugviset?

Muidugi! Asi ei ole ainult kaugvisetes, vaid me mängisime üldiselt head mängu. Mängisime nagu üks meeskond. Mina hindan 26 resultatiivset söötu rohkem, aga sellest ei räägi keegi. Meil liikus pall hästi ja me kasutasime vabu kohti ära.

Mis teile meeskonna juures mängus kõige rohkem meeldis?

Mulle meeldis, et me mängisime nagu tiim ja võitlesime iga palli eest.

Kaks päeva tagasi mainisite, et kõik läheb järjest paremaks ja mängus liikus pall väga hästi.

Me jagasime söötu ja viskasime vabadelt kohtadelt sisse. See ei olnud õnn, vaid meie vaimne ettevalmistus oli väga hea ja kaugvisked läksidki sisse. Ma usun, et see oli publikule hea mäng, mida vaadata, sest kõik viskasid sisse. See oli meile väga hea võit.

Mida ootate Leedu klubi Utena Juventuselt, kellega finaalis vastamisi lähete?

Ma keskendusin ainult meie meeskonnale ja ma ei ole finaalile veel mõelnud. Nad on hea tiim ja tuleb raske mäng.

Kas teate Leedu meeskonna kohta ka juba midagi?

Me teeme eeltööd ja hakkame selleks mänguks valmistuma.

Finaalis kohtub Kalev/Cramo Leedu klubi Utena Juventusega, kes alistas esimeses poolfinaalis 83:79 Saksamaa tiimi Bambergi. Meistrite liiga põhiturniirile pääseb vaid reedel toimuva finaali võitja.