Štelmahers: meeskond peab astuma igale kohtumisele võidumõtetega

Kui raske mäng see oli teile kui treenerile? Kui meeldiv on alustada hooaega võiduga Meistrite liiga kvalifikatsioonis?

Õnnitlen kogu meeskonda, kes võitles sajaprotsendiliselt. Olen väga rõõmus, kuid oli raske. Hooajaeelsed mängud ei õnnestunud meil nii nagu soovisime. Võimalik, et just see liitis meeskonda ja aitas meil nüüd võita. Oli raske, sest vastane oli väga hea. Võib-olla kõik mõtlevad, et Portugal oskab ainult jalgpalli mängida, aga korvpalli ka - vaadake, millised atleedid neil olid. Mõtlesime, et tuleb raske mäng. Suutsime aga nende pealetungi tagasi hoida ja kasutasime oma tugevaid külgi - kiirrünnakuid ja kolmeseid.

Võtmeteod oli kiirrünnakud ja kaugvisked või oli midagi veel?

Kõige olulisem oli meeskonna ühtsus. Mängijad olid valmis võitlema ja olid mehe eest väljas.

Kümme mängijat tegid skoori ja viis kogusid üle kümne punkti. Kas olete meeskonna tööga rahul?

Muidugi, sest ainult meeskond suudab võita. Meil pole supertähti koosseisus. Kogu meeskond peab mängima ja loodan, et see saab oleme meie edu võtmeks.

Mängu jooksul tundus, et kohtumine on täiesti teie kontrolli all. Lõpus võtsite siiski järsult aja maha ja ladusite mängijatele oma pretensioonid ette. Millega te polnud rahul?

Ma ei tahtnud kohtumist kaotada. Ei soovinud sattuda sotsiaalvõrgustikku, kus oleks kirjutatud, et Kalev mängis kahe minutiga 15-punktilise edu maha. Sellepärast ütlesin mängijatale, et on vaja säilitada keskendumist mängu lõpuni.

Üldiselt polnud aga pühendumisega probleeme?

Jah, sest meeskond võttis end kokku ja kõik võitlesid. Ja olen väga rõõmus, et võitsime.

Järgmine vastane on Montenegrost. Mida nende kohta teate?

Mornar Bar ei ole Montenegro meister, vaid teise koha omanik. Samas on see siiski hea meeskond nii hea eelarve kui ka mängijatega. Muidugi teeme ettevalmistuse ja vaatame üle nende mängud. Videomaterjali meil nende kohta jagub.

Millised ülesanded on Kalevil Meistrite Liigas ja kui tähtis on see turniir?

Meeskond peab igale kohtumisele astuma võidumõtetega. Ei saa olla sellist üldist suhtumist, et see on turniir on huvitav ja see turniir jälle pole. Selliselt mõtlevaid korvpallureid ma oma meeskonnas näha ei taha. Meeskond peab ühtemoodi häälestuma nii Meistrite liiga, VTB Liiga kui ka kohaliku meistriliiga mängudeks.