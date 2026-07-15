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Vassiljev Flora kaotusest avaringis: viis sisse lastud väravat on liiga palju

Jalgpall
Foto: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Tallinna FC Flora langes eurosarja avaringis konkurentsist välja. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul said otsustavaks nii üksikud võtmehetked kui ka standardolukorrad.

Tallinna FC Flora eurohooaeg Meistrite liiga esimeses eelringis lõppes väljalangemisega, kui võõrsil mängiti Tbilisi Iberia 1999-ga 2:2 viiki. Avakohtumise oli Flora kodus kaotanud 2:3 ning jäi kordusmängus esimese poolaja järel samuti 0:2 kaotusseisu. Kuigi Tony Varjundi värav ja Rauno Sappineni realiseeritud penalti tõid teisel poolajal viigi, jäi kokkuvõttes 4:5 allajäämise tõttu edasipääs püüdmatuks.

"Arvestades kaotust, siis kokkuvõttes ei saa olla päris rahul. Kindlasti on viis sisse lastud väravat kahe mänguga liiga palju, et sellest paarist edasi pääseda," sõnas Vassiljev.

Samas leidis ta, et mõlemas kohtumises oli Floral võimalusi vastasseisu enda kasuks pöörata. "Igas mängus olid omad võtmemomendid, kus pidime paremini tegutsema. Esimeses mängus pani punane kaart pitseri viimasele poolele tunnile. Teises mängus said määravaks esimese poolaja väravad. Ei saa öelda, et vastane neid ei väärinud, aga mingil määral aitasime ise nendele olukordadele kaasa."

Vassiljev tõi positiivsena välja meeskonna iseloomu. "Mõlemas mängus näitasid mehed sisu. Mõlemas kohtumises tulime 0:2 kaotusseisust tagasi, kuid kahjuks sellest ei piisanud."

Korduskohtumise lõpus suutis Flora vastase tugeva surve alla panna ning lisaaeg polnud enam kaugel. "Lõpus oli tõesti mingil määral lähedal see, et mäng oleks läinud pikemaks. Algus oli nende kodupubliku ees meie jaoks raske ja vastane tahtis kiiresti oma edu kindlustada. Esimesel poolajal said määravaks standardolukorrad," sõnas Vassiljev.

Ta meenutas ka teisel poolajal tühistatud vastase tabamust. "Kolmas värav oli suluseis ja õigesti ära võetud. Oli oht, et teine poolaeg kujuneb hoopis teistsuguseks, aga meeskond ei loobunud mängimisest. Tulime selles mängus viigini, kuid edasipääsuks sellest ei piisanud," lausus Vassiljev.

Peatreeneri hinnangul mängisid otsustavat rolli Tbilisi  tugevad standardolukorrad. "Standardolukorrad on igas mängus võtmehetked – nende abil võib mängu enda kasuks pöörata või kaotada. Nii Tallinnas nurgalöögist kui Gruusias karistuslöögist löödud väravate puhul oleksime saanud paremini tegutseda. Samas realiseeris vastane oma võimalused väga hästi."

Floral endalgi tekkis mõlemas kohtumises standardolukordadest ohtlikke võimalusi, kuid Vassiljevi sõnul jäi otsustavast puudu. "Meil olid nii kodus kui võõrsil mõned ohtlikud standardolukorrad, kuid kahjuks ei õnnestunud seda viimast lööki ära teha."

Flora eurohooaeg jätkub nüüd Konverentsiliiga teises eelringis, kus Eesti meister kohtub Walesi klubi The New Saintsiga.

Toimetaja: Lisette Holst

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