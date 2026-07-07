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Vassiljev Meistrite liiga mängu eel: peame tempoga vastast väsitama

Jalgpall
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpall

Eesti jalgpalliklubid alustavad sel nädalal mänge eurosarjades. Meistrite Liiga esimeses eelringis võõrustab Flora kolmapäeval Gruusia meistrit.

Viis aastat tagasi Konverentsiliiga alagrupiturniirile jõudnud FC Flora on pärast seda eurosarjades kahe mängu kokkuvõttes alistanud vaid ühe meeskonna. Sel hooajal on esimeseks vastaseks Gruusia tugevaim klubi FC Iberia.

"Vastane on natukene tundmatu ja võib igasuguste asjadega üllatada, aga kindlasti noorus ja energia peavad olema need, mis hoiavad tempot kõrgemal ja annavad meile võimaluse mängutempoga vastast natuke väsitada," kommenteeris Flora peatreener Konstantin Vassiljev. "Vastasseis koosneb kahest mängust. Ma loodan, et läheme Gruusiasse aktiivse tulemusega, mis võimaldab meil edasipääsu peale mängida."

Sama klubi vastu mängis eelmisel hooajal Konverentsiliiga teises eelringis Flora kodune rivaal Levadia, kes suutis Gruusia meeskonda kahe mängu kokkuvõttes 3:2 võita.

"Kindlasti oluline oli see, et nad võitsid. Aga see aasta on juba teine mäng, neil vahetusid mängijad ja meie oleme teine meeskond, mitte Levadia. Saavutada tahame sama nagu Levadia eelmine aasta: minna edasi järgmisesse ringi," tõdes ründaja Sergei Zenjov.

Flora ja Iberia vaheline kohtumine toimub kolmapäeva õhtul kell 19 A. le Coq Arenal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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