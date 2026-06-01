Brent Lepistu: PSG keskväljal on väiksed geeniused koos

"Ma ei tea, kas see oli suur finaal. Ma ütleks pigem, et klassikaline finaal. Nii Champions League'is kui ka EM-il, MM-il need finaalmängud tihtipeale osutuvad kinniseks," lausus Lepistu intervjuus ETV spordisaatele.

Arsenal läks kohtumist kiirelt Kai Havertzi tabamusest juhtima. Teise poolaja keskel teenis PSG penalti, mille Ousmane Dembele lõi sisse. Lõpuks jõudis mäng penaltiseeriasse, kus jäi peale Prantsusmaa klubi 4:3.

"Sel aastal PSG näol oli turniiri kõige parem ründemänguga meeskond ja Arsenali puhul siis kaitseomadustega meeskond," jätkas Lepistu. "Võib-olla natuke neutraaliseerisid üksteist. Samuti Arsenali varajane värav sai võib-olla neile endile natuke saatuslikuks. Aga nagu öeldakse, tiitlit võita on lihtsam kui kaitsta. PSG sai sellega hakkama, suur kummardus neile."

PSG on tuntud kui atraktiivse jalgpalli viljeleja. "Luis Enrique käekiri on atraktiivne jalgpall ja neil on ka hästi loovad mängijad. Kui vaatad keskvälja, siis väiksed geeniused kõik koos. Ääremängijad on samuti hästi tehnilised," kiitis Lepistu.

Atraktiivsusest hoolimata on Pariisi klubi staatus mõnevõrra konksuga. 15 aastat tagasi panid klubile suured rahad alla Katari ärimehed ja see kergitas meeskonna kohe superklubiks. Eduni läks aega aega. Lepistu usub, et nüüd võib PSG-d kindlasti vanade suurklubide vääriliseks lugeda.

"Kümmekond aastat tagasi oli natuke toores see uus PSG, raha lõhna oli tugevalt tunda. See kuidagi kaalus üle selle. Kui kaks aastat järjest võidad Meistrite liiga, siis sind kindlasti peab sinna [suurte] nimistusse panema," lausus endine FCI Levadia mängumees.

Arsenal kaotas küll finaali, aga pidas päev hiljem Londonis ikka pidu, sest üle paarikümne aasta tuli klubi Inglismaa meistriks. Lepistu usub, et tervikuna oli hooaeg seetõttu positiivne.

"Mõne aja pärast tagasi vaadates kindlasti plussmärgiga. Võib-olla täna konkreetselt pidustuste aeg... ma arvan, et see Meistrite liiga finaal on nii värske, et nad võivad naerda ja juubeldada küll, aga eks neil natuke kripeldab," usub ta.